  4. КАЛИТВИНЦЕВ: Лучшая игра, когда Десна победила Динамо с моим голом и пасом
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 19:24 |
411
1

КАЛИТВИНЦЕВ: Лучшая игра, когда Десна победила Динамо с моим голом и пасом

Владислав Калитвинцев прокомментировал юбилейный поединок

ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Металлиста 1925» Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины.

– Верится, что уже такое солидное число?

– Я не смотрел на числа. Конечно, приятно, что 200 игр. Буду верить, что еще как минимум 100 игр проведу.

– Какой матч из этих 200 наиболее памятен?

– Да много было матчей. Наверное, когда за черниговскую «Десну» играл против «Динамо», мы тогда победили 2:1. Я убил и отдал ассист.

– А в футболке «Металлиста 1925»?

– Да и с «Динамо» были игры, и с «Полесьем» первый матч был таким эмоциональным и запомнился мне.

– Был момент, когда казалось, что этих 200 матчей может и не произойти?

– Конечно. Были и травмы, но всегда верил, что после них я буду сильнее и все еще впереди.

– Если сравнить тебя в первом матче и сейчас, в чем самая большая разница?

– В возрасте, наверное.

– Теперь понятно, что еще плюс 100 матчей хочется?

– Да, как минимум.

Владислав Калитвинцев Металлист 1925 Динамо Киев Десна Чернигов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Металлист 1925
Не скромничай Владик. Лучшая твоя игра была 11 апреля когда харьковчане отодрали дырявых 1-0. 
