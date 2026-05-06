КАЛИТВИНЦЕВ: Лучшая игра, когда Десна победила Динамо с моим голом и пасом
Владислав Калитвинцев прокомментировал юбилейный поединок
Полузащитник «Металлиста 1925» Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины.
– Верится, что уже такое солидное число?
– Я не смотрел на числа. Конечно, приятно, что 200 игр. Буду верить, что еще как минимум 100 игр проведу.
– Какой матч из этих 200 наиболее памятен?
– Да много было матчей. Наверное, когда за черниговскую «Десну» играл против «Динамо», мы тогда победили 2:1. Я убил и отдал ассист.
– А в футболке «Металлиста 1925»?
– Да и с «Динамо» были игры, и с «Полесьем» первый матч был таким эмоциональным и запомнился мне.
– Был момент, когда казалось, что этих 200 матчей может и не произойти?
– Конечно. Были и травмы, но всегда верил, что после них я буду сильнее и все еще впереди.
– Если сравнить тебя в первом матче и сейчас, в чем самая большая разница?
– В возрасте, наверное.
– Теперь понятно, что еще плюс 100 матчей хочется?
– Да, как минимум.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданная победа в основное время
Украинец мог получать запрещенное вещество систематически