Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Хавбек харьковчан дебютировал в УПЛ 9 мая 2010 года
Матч с «Полесьем» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника харьковчан Владислава Калитвинцева в чемпионатах Украины. 63 встречи он отыграл за «Десну», 44 – за «Александрию», 32 – за «Черноморец», 21 – за «Металлист 1925», 15 – за «Зарю», 14 – за «Динамо» и 11 – за «Арсенал».
На рубеж «200» Владислав вышел через 15 лет 359 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 9 мая 2010 года в домашнем поединке «Динамо» с запорожским «Металлургом» (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Владислава Калитвинцева в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Калитвинцева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
09.05.2010
|
Динамо
|
Металлург З
|
3:0 (д)
|
50-й
|
09.04.2017
|
Заря
|
Александрия
|
0:0 (г)
|
100-й
|
11.09.2020
|
Десна
|
Динамо
|
0:0 (г)
|
150-й
|
01.04.2023
|
Александрия
|
Ворскла
|
3:0 (д)
|
200-й
|
03.05.2026
|
Металлист 1925
|
Полесье
|
0:1 (д)
