  4. Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:05 | Обновлено 03 мая 2026, 22:12
Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Хавбек харьковчан дебютировал в УПЛ 9 мая 2010 года

03 мая 2026, 22:05 | Обновлено 03 мая 2026, 22:12
ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев (справа)

Матч с «Полесьем» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника харьковчан Владислава Калитвинцева в чемпионатах Украины. 63 встречи он отыграл за «Десну», 44 – за «Александрию», 32 – за «Черноморец», 21 – за «Металлист 1925», 15 – за «Зарю», 14 – за «Динамо» и 11 – за «Арсенал».

На рубеж «200» Владислав вышел через 15 лет 359 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 9 мая 2010 года в домашнем поединке «Динамо» с запорожским «Металлургом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владислава Калитвинцева в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Калитвинцева

Соперник

Счет

1-й

09.05.2010

Динамо

Металлург З

3:0 (д)

50-й

09.04.2017

Заря

Александрия

0:0 (г)

100-й

11.09.2020

Десна

Динамо

0:0 (г)

150-й

01.04.2023

Александрия

Ворскла

3:0 (д)

200-й

03.05.2026

Металлист 1925

Полесье

0:1 (д)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
