Владислав Калитвинцев провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Матч с «Полесьем» (0:1) стал 200-м для 33-летнего полузащитника харьковчан Владислава Калитвинцева в чемпионатах Украины. 63 встречи он отыграл за «Десну», 44 – за «Александрию», 32 – за «Черноморец», 21 – за «Металлист 1925», 15 – за «Зарю», 14 – за «Динамо» и 11 – за «Арсенал».

На рубеж «200» Владислав вышел через 15 лет 359 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 9 мая 2010 года в домашнем поединке «Динамо» с запорожским «Металлургом» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Владислава Калитвинцева в УПЛ