  4. КАЗЕМИРО: «У него есть все, чтобы стать большим тренером для МЮ»
06 мая 2026, 19:29 | Обновлено 06 мая 2026, 19:43
КАЗЕМИРО: «У него есть все, чтобы стать большим тренером для МЮ»

Майкл Каррик должен остаться главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро и Майкл Каррик

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что Майкл Каррик должен остаться главным тренером команди в следующем сезоне:

«Конечно, он этого заслуживает и заслуживает полного доверия клуба.

Он делает невероятную работу, и я думаю, что со временем у него есть всё, чтобы стать большим тренером для «Манчестер Юнайтед».

Он изменил клуб и меня в частности, тем более что он бывший игрок, полузащитник.

Я рад за него как за человека – он сенсационный, невероятный человек и заслуживает всего, что с ним происходит в карьере», – сказал Каземиро.

Каррик после ухода Рубена Аморима подписал контракт с МЮ до конца сезона. Под его руководством команда набрала 32 очка в 14 матчах – больше, чем любая другая команда АПЛ за этот период, что позволило подняться на третье место в таблице и досрочно гарантировать выход в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» определился с главным тренером на новый сезон.

Иван Чирко Источник: ESPN
Нагаду мені аненкдот про Л.Брежнева та Герека "В політиці - дуб дубом, але як цілується"
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
