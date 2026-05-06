КАЗЕМИРО: «У него есть все, чтобы стать большим тренером для МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что Майкл Каррик должен остаться главным тренером команди в следующем сезоне:

«Конечно, он этого заслуживает и заслуживает полного доверия клуба.

Он делает невероятную работу, и я думаю, что со временем у него есть всё, чтобы стать большим тренером для «Манчестер Юнайтед».

Он изменил клуб и меня в частности, тем более что он бывший игрок, полузащитник.

Я рад за него как за человека – он сенсационный, невероятный человек и заслуживает всего, что с ним происходит в карьере», – сказал Каземиро.