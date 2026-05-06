КАЗЕМИРО: «У него есть все, чтобы стать большим тренером для МЮ»
Майкл Каррик должен остаться главным тренером
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что Майкл Каррик должен остаться главным тренером команди в следующем сезоне:
«Конечно, он этого заслуживает и заслуживает полного доверия клуба.
Он делает невероятную работу, и я думаю, что со временем у него есть всё, чтобы стать большим тренером для «Манчестер Юнайтед».
Он изменил клуб и меня в частности, тем более что он бывший игрок, полузащитник.
Я рад за него как за человека – он сенсационный, невероятный человек и заслуживает всего, что с ним происходит в карьере», – сказал Каземиро.
Каррик после ухода Рубена Аморима подписал контракт с МЮ до конца сезона. Под его руководством команда набрала 32 очка в 14 матчах – больше, чем любая другая команда АПЛ за этот период, что позволило подняться на третье место в таблице и досрочно гарантировать выход в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» определился с главным тренером на новый сезон.
