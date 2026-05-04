В Манчестер Юнайтед определились с главным тренером на новый сезон

Ожидается, что Майклу Каррику предложат остаться главным тренером «Манчестер Юнайтед» после выхода в Лигу чемпионов.

44-летний специалист не проводил переговоров о преобразовании своей временной должности в постоянную, поскольку руководство клуба решило подождать и посмотреть, сможет ли он вывести «Юнайтед» в главный европейский клубный турнир. Победа над «Ливерпулем» со счетом 3:2 в воскресенье обеспечила Каррику место в первой пятерке, доведя его статистику до 10 побед и 2 ничьих в 14 матчах лиги.

Нападающий Матеус Кунья, один из многих игроков «МЮ», поддерживающих Каррика, заявил: «То, как он всех учит, просто потрясающе. Думаю, у него есть волшебство, как, например, в те времена, когда работал [сэр Алекс] Фергюсон».