Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда резко раскритиковал УЕФА после того, как «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов в полуфинале, проиграв «Арсеналу». По словам мэра, судейство во втором матче сыграло решающую роль в итоговом результате, что указывает на «преднамеренное намерение» навредить команде «рохибланкос».

«Когда я увидел результаты жеребьевки, я подумал, что нам достался «Арсенал», и я ошибся – нам пришлось играть против УЕФА, а УЕФА ясно дал понять, что не хочет, чтобы «Атлетико» вышел в финал Лиги чемпионов», – заявил глава испанской столицы.

«Непостижимо, что они назначили немецкого арбитра, когда Испания и Германия борются за пятое место в Лиге чемпионов».

«Мы увидели в социальных сетях, что офсайда у Джулиано Симеоне не было и что он вышел со своей половины поля. Офсайда не было, и они не хотели этого признавать».

«Мало компенсированных минут – явное доказательство того, что арбитр хотел, чтобы матч закончился как можно скорее, и чтобы «Арсенал» отправился в Будапешт, а не «Атлетико», – добавил мэр.

В полуфинальных матчах Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» были спорные моменты, где арбитр мог принять решение в ту или иную сторону. Действия рефери могли повлиять на судьбу всего противостояния.