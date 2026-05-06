Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Лига чемпионов
06 мая 2026, 18:25 | Обновлено 06 мая 2026, 19:06
887
2

Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»

Хосе Луис Мартинес-Альмейда уверен: УЕФА все подстроил против «Атлетико»

06 мая 2026, 18:25 | Обновлено 06 мая 2026, 19:06
887
2 Comments
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Getty Images/Global Images Ukraine

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда резко раскритиковал УЕФА после того, как «Атлетико» выбыл из Лиги чемпионов в полуфинале, проиграв «Арсеналу». По словам мэра, судейство во втором матче сыграло решающую роль в итоговом результате, что указывает на «преднамеренное намерение» навредить команде «рохибланкос».

«Когда я увидел результаты жеребьевки, я подумал, что нам достался «Арсенал», и я ошибся – нам пришлось играть против УЕФА, а УЕФА ясно дал понять, что не хочет, чтобы «Атлетико» вышел в финал Лиги чемпионов», – заявил глава испанской столицы.

«Непостижимо, что они назначили немецкого арбитра, когда Испания и Германия борются за пятое место в Лиге чемпионов».

«Мы увидели в социальных сетях, что офсайда у Джулиано Симеоне не было и что он вышел со своей половины поля. Офсайда не было, и они не хотели этого признавать».

«Мало компенсированных минут – явное доказательство того, что арбитр хотел, чтобы матч закончился как можно скорее, и чтобы «Арсенал» отправился в Будапешт, а не «Атлетико», – добавил мэр.

В полуфинальных матчах Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» были спорные моменты, где арбитр мог принять решение в ту или иную сторону. Действия рефери могли повлиять на судьбу всего противостояния.

По теме:
Рекорд Ибрагимовича под угрозой. Кварацхелии нужен гол в ворота Баварии
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Почти миллиард зрителей. Матч Бавария – ПСЖ побьет рекорд
УЕФА Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06 мая 2026, 07:28 13
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Украинец мог получать запрещенное вещество систематически

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 16
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05.05.2026, 18:57
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо
Футбол | 06.05.2026, 13:13
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Футбол | 06.05.2026, 18:20
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не видел предвзятость судьи. Зато видел импотенцию в игре Атлетико.
Ответить
+3
Там в матриті всі дебіли - шо в ригалі, шо в матрасні, шо в мерії. Хай скаже уєфа дякую за ковача і всіх хто їх затащів до пів-фіналу. А вчора хай скаже спасибі за непоставлені 2 пенальті в їх ворота. Суддя, уєфа, дупа - все не так
Ответить
0
Популярные новости
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 70
Хоккей
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем