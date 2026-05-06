  ФОТО. Симеоне молча указал на вопиющую ошибку в матче с Арсеналом
06 мая 2026, 18:08 | Обновлено 06 мая 2026, 18:51
Джулиано обнаружил ошибку рефери

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Форвард мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне выразил недовольство после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Матрасники» проиграли в Лондоне со счетом 0:1 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2). После встречи на «Эмирейтс Стэдиум» у игроков мадридского клуба возникли вопросы к судье Даниэлю Зиберту.

Джулиано сначала рассказал журналистам, что арбитр «лишил» пенальти «матрасников», а затем опубликовал интересные фотографии с матча.

Симеоне-младший обратил внимание болельщиков на эпизод в первом тайме, когда судья проигнорировал фол защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори в штрафной площади.

Решение арбитра не фиксировать нарушение объяснялось офсайдом Симеоне, однако аргентинец после игры доказал обратное.

Форвард показал два кадра, чтобы подтвердить ошибки судьи: на первом фото видно, что Джулиано находится на своей половине поля в момент передачи от Яна Облака. Второй кадр – сам эпизод с нарушением Калафьори.

Андрей Витренко
