ФОТО. Симеоне молча указал на вопиющую ошибку в матче с Арсеналом
Джулиано обнаружил ошибку рефери
Форвард мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне выразил недовольство после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
«Матрасники» проиграли в Лондоне со счетом 0:1 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2). После встречи на «Эмирейтс Стэдиум» у игроков мадридского клуба возникли вопросы к судье Даниэлю Зиберту.
Джулиано сначала рассказал журналистам, что арбитр «лишил» пенальти «матрасников», а затем опубликовал интересные фотографии с матча.
Симеоне-младший обратил внимание болельщиков на эпизод в первом тайме, когда судья проигнорировал фол защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори в штрафной площади.
Решение арбитра не фиксировать нарушение объяснялось офсайдом Симеоне, однако аргентинец после игры доказал обратное.
Форвард показал два кадра, чтобы подтвердить ошибки судьи: на первом фото видно, что Джулиано находится на своей половине поля в момент передачи от Яна Облака. Второй кадр – сам эпизод с нарушением Калафьори.
