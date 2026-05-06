СИМЕОНЕ: «Они переживают больше всех. Это была грустная ночь»

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне поделился эмоциями после поражения во втором матче с лондонским «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).

Неудача в Лондоне стоила «матрасникам» путевки в финал – мадридцы вылетели по сумме двух матчей (1:2).

После поединка на «Эмирейтс Стэдиум» Джулиано поблагодарил болельщиков за присутствие на арене и высказался о пенальти, который, по его мнению, должен был быть назначен в ворота «Арсенала».

«Очень грустная ночь. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда, потратили своё время и деньги, чтобы поддержать нас. Мы не смогли дать им того, чего хотели.

Мы всегда старались отдать максимум, но не смогли достичь цели – пройти дальше. Мы расстроены, подавлены, но должны двигаться вперед.

Был ли пенальти? Все произошло очень быстро. Я почувствовал, что во время удара меня дестабилизировали, и я не смог нормально пробить. Именно так я это почувствовал. Судья в некоторых эпизодах, как, например, в этом, даже не обращался к VAR – так же, как и в моменте с Антуаном, – и решение было не в нашу пользу.

Коке и Гризманн? Мы знаем, сколько они дали клубу, и они очень расстроены, как и любой игрок «Атлетико». Они переживают это больше всех. Это грустная ночь, но нужно подняться и двигаться дальше», – сказал Джулиано.