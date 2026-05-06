  4. СИМЕОНЕ: «Они переживают больше всех. Это была грустная ночь»
06 мая 2026, 13:44 | Обновлено 06 мая 2026, 14:49
Нападающий мадридского «Атлетико» дал комментарии после вылета из ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне поделился эмоциями после поражения во втором матче с лондонским «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).

Неудача в Лондоне стоила «матрасникам» путевки в финал – мадридцы вылетели по сумме двух матчей (1:2).

После поединка на «Эмирейтс Стэдиум» Джулиано поблагодарил болельщиков за присутствие на арене и высказался о пенальти, который, по его мнению, должен был быть назначен в ворота «Арсенала».

«Очень грустная ночь. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда, потратили своё время и деньги, чтобы поддержать нас. Мы не смогли дать им того, чего хотели.

Мы всегда старались отдать максимум, но не смогли достичь цели – пройти дальше. Мы расстроены, подавлены, но должны двигаться вперед.

Был ли пенальти? Все произошло очень быстро. Я почувствовал, что во время удара меня дестабилизировали, и я не смог нормально пробить. Именно так я это почувствовал. Судья в некоторых эпизодах, как, например, в этом, даже не обращался к VAR – так же, как и в моменте с Антуаном, – и решение было не в нашу пользу.

Коке и Гризманн? Мы знаем, сколько они дали клубу, и они очень расстроены, как и любой игрок «Атлетико». Они переживают это больше всех. Это грустная ночь, но нужно подняться и двигаться дальше», – сказал Джулиано.

Участник Лиги чемпионов нацелился на защитника Шахтера и сборной Украины
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
