Шесть матчей в 13:00. Известно расписание матчей 29-го тура УПЛ
Утверждены дата и время начала матчей 29-го тура УПЛ.
В субботу в одно и то же время начнутся матчи с участием претендентов на места со второго по четвертое – ЛНЗ, «Полесья», «Динамо» и «Металлиста 1925». Стартовые свистки прозвучат в 13:00. На следующий день в то же время пройдет матч «Шахтера» против «Кривбасса», который может стать чемпионским для команды Арды Турана.
16 мая (суббота)
«Полтава» – «Динамо» 13:00
«Кудровка» – ЛНЗ 13:00
«Заря» – «Полесье» 13:00
«Металлист 1925» – «Эпицентр» 13:00
17 мая (воскресенье)
«Кривбасс» – «Шахтер» 13:00
«Рух» – «Александрия» 13:00
«Колос» – «Оболонь» 15:30
«Карпаты» – «Верес» 18:00
