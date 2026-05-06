Шесть матчей в 13:00. Известно расписание матчей 29-го тура УПЛ

Утверждены дата и время начала матчей 29-го тура УПЛ.

В субботу в одно и то же время начнутся матчи с участием претендентов на места со второго по четвертое – ЛНЗ, «Полесья», «Динамо» и «Металлиста 1925». Стартовые свистки прозвучат в 13:00. На следующий день в то же время пройдет матч «Шахтера» против «Кривбасса», который может стать чемпионским для команды Арды Турана.

16 мая (суббота)

«Полтава» – «Динамо» 13:00

«Кудровка» – ЛНЗ 13:00

«Заря» – «Полесье» 13:00

«Металлист 1925» – «Эпицентр» 13:00

17 мая (воскресенье)

«Кривбасс» – «Шахтер» 13:00

«Рух» – «Александрия» 13:00

«Колос» – «Оболонь» 15:30

«Карпаты» – «Верес» 18:00