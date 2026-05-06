Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть матчей в 13:00. Известно расписание матчей 29-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 18:07 | Обновлено 06 мая 2026, 18:45
496
0

Шесть матчей в 13:00. Известно расписание матчей 29-го тура УПЛ

Стали известны даты проведения матчей предпоследнего тура УПЛ

06 мая 2026, 18:07 | Обновлено 06 мая 2026, 18:45
496
0
Шесть матчей в 13:00. Известно расписание матчей 29-го тура УПЛ
УПЛ

Утверждены дата и время начала матчей 29-го тура УПЛ.

В субботу в одно и то же время начнутся матчи с участием претендентов на места со второго по четвертое – ЛНЗ, «Полесья», «Динамо» и «Металлиста 1925». Стартовые свистки прозвучат в 13:00. На следующий день в то же время пройдет матч «Шахтера» против «Кривбасса», который может стать чемпионским для команды Арды Турана.

16 мая (суббота)

«Полтава» – «Динамо» 13:00

«Кудровка» – ЛНЗ 13:00

«Заря» – «Полесье» 13:00

«Металлист 1925» – «Эпицентр» 13:00

17 мая (воскресенье)

«Кривбасс» – «Шахтер» 13:00

«Рух» – «Александрия» 13:00

«Колос» – «Оболонь» 15:30

«Карпаты» – «Верес» 18:00

По теме:
КАЛИТВИНЦЕВ: Лучшая игра, когда Десна победила Динамо с моим голом и пасом
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Лидеры группы Б одержали победы. Результаты 30-го тура Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Металлист 1925 Шахтер Донецк
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05 мая 2026, 18:57 0
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона

Украинская команда продолжает подготовку к ответному полуфиналу Лиги конференций с «Кристал Пэлас»

Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером
Футбол | 06 мая 2026, 18:08 0
Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером
Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером

Гессан и Соса не помогут «орлам» в ответном матче

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 16
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 3
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем