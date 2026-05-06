Не жалеет себя. Звезда Атлетико отыграл матч Лиги чемпионов с травмой

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес вышел на второй матч против лондонского «Арсенала» в 1/2 финала Лиги чемпионов с повреждением.

Талантливый футболист получил травму в первой встрече на «Метрополитано», когда ему на голеностоп упал Эберечи Эзе.

После ничьей в Мадриде (1:1) медицинский штаб «Атлетико» сделал всё возможное, чтобы помочь Хулиану полностью восстановиться к ответному матчу.

Травма Альвареса полностью не зажила, поэтому форвард вышел на поле «Эмирейтс Стэдиум» с физическими проблемами.

Несмотря на заметный дискомфорт, аргентинец провел на поле 66 минут и был заменен на Тьяго Альмаду.

Матч в Лондоне завершился минимальной победой «Арсенала» (1:0), что стало точкой для «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.