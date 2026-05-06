Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не жалеет себя. Звезда Атлетико отыграл матч Лиги чемпионов с травмой
Лига чемпионов
06 мая 2026, 16:29 | Обновлено 06 мая 2026, 16:32
345
0

Не жалеет себя. Звезда Атлетико отыграл матч Лиги чемпионов с травмой

Хулиан Альварес закрыл глаза на боль

06 мая 2026, 16:29 | Обновлено 06 мая 2026, 16:32
345
0
Не жалеет себя. Звезда Атлетико отыграл матч Лиги чемпионов с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес вышел на второй матч против лондонского «Арсенала» в 1/2 финала Лиги чемпионов с повреждением.

Талантливый футболист получил травму в первой встрече на «Метрополитано», когда ему на голеностоп упал Эберечи Эзе.

После ничьей в Мадриде (1:1) медицинский штаб «Атлетико» сделал всё возможное, чтобы помочь Хулиану полностью восстановиться к ответному матчу.

Травма Альвареса полностью не зажила, поэтому форвард вышел на поле «Эмирейтс Стэдиум» с физическими проблемами.

Несмотря на заметный дискомфорт, аргентинец провел на поле 66 минут и был заменен на Тьяго Альмаду.

Матч в Лондоне завершился минимальной победой «Арсенала» (1:0), что стало точкой для «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

По теме:
Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026
Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Месть за вылет? Симеоне наступил на герб Арсенала
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Хулиан Альварес травма
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Кристал Пэлас: «Видим уровень Шахтера. Но мы близки к финалу ЛК»
Футбол | 06 мая 2026, 16:59 0
Тренер Кристал Пэлас: «Видим уровень Шахтера. Но мы близки к финалу ЛК»
Тренер Кристал Пэлас: «Видим уровень Шахтера. Но мы близки к финалу ЛК»

Гласнер уверен, что команда может выйти в финал Лиги конференций

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 16
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06.05.2026, 11:19
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06.05.2026, 07:52
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 69
Хоккей
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем