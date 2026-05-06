06 мая 2026, 15:18 | Обновлено 06 мая 2026, 15:38
ВИДЕО. Месть за вылет? Симеоне наступил на герб Арсенала

Диего разозлил фанатов лондонского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Тренер мадридского «Атлетико» заставил болельщиков «Арсенала» вспыхнуть от ярости после второго матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы потерпели поражение на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне со счетом 0:1 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2).

По завершении встречи тренер «матрасников» наступил на логотип «Арсенала» при входе в подтрибунное помещение.

Иронии добавляет эпизод из первого матча, когда нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне напал на защитника «Арсенала» Бена Уайта за похожую ситуацию на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

СИМЕОНЕ: «Они переживают больше всех. Это была грустная ночь»
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Комментарии 3
Так нафіг його в проході під ногами на підлозі розміщувати?? 
Розміщувати герб на землі там де люди ногами ходять - це прямо про самоповагу, капєц. Ще треба було на всю ширину проходу намалювати так щоб точно не можна було обійти. 
На пісуарах на стадіоні намалюйте теж герб, на унітазах прямо в очкє і на туалетному папері, клоуни.
Клоун і бидло
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
