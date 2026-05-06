ВИДЕО. Месть за вылет? Симеоне наступил на герб Арсенала
Диего разозлил фанатов лондонского клуба
Тренер мадридского «Атлетико» заставил болельщиков «Арсенала» вспыхнуть от ярости после второго матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы потерпели поражение на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне со счетом 0:1 и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2).
По завершении встречи тренер «матрасников» наступил на логотип «Арсенала» при входе в подтрибунное помещение.
Иронии добавляет эпизод из первого матча, когда нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне напал на защитника «Арсенала» Бена Уайта за похожую ситуацию на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Diego Simeone was spotted walking on the Arsenal badge at full-time, while his players avoided it 👀— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 6, 2026
The Atletico Madrid manager confronted Ben White for doing the same thing in the first leg.
(via @arsenaltunnelcam/tt)
На пісуарах на стадіоні намалюйте теж герб, на унітазах прямо в очкє і на туалетному папері, клоуни.