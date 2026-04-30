ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
Небольшой конфликт случился в матче «Атлетико» – «Арсенал»
Атмосфера во время полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1) не была накалена до предела, но точно никто не собирался уступать даже в мелочах.
После свистка на перерыв футболисты уходили с поля в подтрибунное помещение, и представитель «канониров» Бен Уайт случайно или умышленно прошелся по гербу «Атлетико» у края поля. Тут же полузащитник Джулиано Симеоне набросился на англичанина. Отец футболиста, тренер «Атлетико» Диего Симеоне постарался успокоить своего сына-подопечного, а окончательно погасила конфликт охрана.
Первый матч закончился ничьей 1:1, а в следующий вторник уже точно будет победитель.
BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026
On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️
Was it disrespectful or just a mistake? 🤔
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер подтвердил главную задачу на турнир
Топовых команд, конечно, в списке нет
