30 апреля 2026, 08:08 |
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались

Небольшой конфликт случился в матче «Атлетико» – «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Атмосфера во время полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1) не была накалена до предела, но точно никто не собирался уступать даже в мелочах.

После свистка на перерыв футболисты уходили с поля в подтрибунное помещение, и представитель «канониров» Бен Уайт случайно или умышленно прошелся по гербу «Атлетико» у края поля. Тут же полузащитник Джулиано Симеоне набросился на англичанина. Отец футболиста, тренер «Атлетико» Диего Симеоне постарался успокоить своего сына-подопечного, а окончательно погасила конфликт охрана.

Первый матч закончился ничьей 1:1, а в следующий вторник уже точно будет победитель.

ВИДЕО. Небольшой конфликт случился в матче «Атлетико» – «Арсенал».

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал Лига чемпионов Бен Уайт Джулиано Симеоне Диего Симеоне
Руслан Полищук Источник: Marca
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
а нах.. отой герб лежить там де ходять?
положили б його собі нах...
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
