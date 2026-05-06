  4. Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
06 мая 2026, 18:47 | Обновлено 06 мая 2026, 19:16
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера

Карлос Рохас понравился тренерскому штабу Эпицентра

ФК Эпицентр. Карлос Рохас

ФК Эпицентр, который проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, планирует сохранить одного из ключевых игроков, продлив аренду легионера.

По информации источника, тренерский штаб и руководство дебютанта УПЛ рассчитывают продлить аренду Карлоса Рохаса. Представители Эпицентра уже вступили в переговоры с Эркулесом по поводу 24-летнего вингера.

В нынешнем сезоне Рохас провел 9 матчей за Эпицентр, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Арендное соглашение испанца действует до 30 июня 2026 года.

Карлос Рохас (Эпицентр) аренда игрока Эркулес чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
