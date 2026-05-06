Украина. Премьер лига06 мая 2026, 18:47 | Обновлено 06 мая 2026, 19:16
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Карлос Рохас понравился тренерскому штабу Эпицентра
ФК Эпицентр, который проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, планирует сохранить одного из ключевых игроков, продлив аренду легионера.
По информации источника, тренерский штаб и руководство дебютанта УПЛ рассчитывают продлить аренду Карлоса Рохаса. Представители Эпицентра уже вступили в переговоры с Эркулесом по поводу 24-летнего вингера.
В нынешнем сезоне Рохас провел 9 матчей за Эпицентр, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Арендное соглашение испанца действует до 30 июня 2026 года.
