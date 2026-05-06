Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера

ФК Эпицентр, который проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, планирует сохранить одного из ключевых игроков, продлив аренду легионера.

По информации источника, тренерский штаб и руководство дебютанта УПЛ рассчитывают продлить аренду Карлоса Рохаса. Представители Эпицентра уже вступили в переговоры с Эркулесом по поводу 24-летнего вингера.

В нынешнем сезоне Рохас провел 9 матчей за Эпицентр, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Арендное соглашение испанца действует до 30 июня 2026 года.