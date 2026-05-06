Клуб Премьер-лиги рассчитывает на форварда, который принадлежит Динамо

Тренерский штаб «Эпицентра» продолжает доверять и рассчитывать на форварда Владислава Супрягу, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:

«Эпицентр» рассчитывает на Супрягу. Вот я вам могу об этом говорить. Бывает нормальная конкуренция, Сидун забил два мяча в ворота «Вереса». С первых минут именно Супряга должен был играть в этом поединке.

Он готовился к этому поединку, но отравился и пропустил два дня тренировки. Именно поэтому Сергей Николаевич Нагорняк решил поставить в стартовый состав Сидуна, и тот забил два мяча.

Это честная конкуренция. Супряга в этом сезоне определенный период времени вернул себя на тот уровень, на котором когда-то был. Вспомните два гола в ворота «Колоса». Важные два гола для «Эпицентра».

Посмотрим, что будет по окончании сезона», – рассказал журналист. В нынешнем сезоне Супряга провел 20 матчей в аренде, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Форвард, которому исполнилось 26 лет, должен вернуться в Киев после завершения сезона, однако дебютант элитного дивизиона может оформить полноценный трансфер игрока.