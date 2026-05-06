  4. Клуб Премьер-лиги рассчитывает на форварда, который принадлежит Динамо
06 мая 2026, 09:41
«Эпицентр» продолжает доверять 26-летнему украинскому форварду Владиславу Супряге

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Тренерский штаб «Эпицентра» продолжает доверять и рассчитывать на форварда Владислава Супрягу, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:

«Эпицентр» рассчитывает на Супрягу. Вот я вам могу об этом говорить. Бывает нормальная конкуренция, Сидун забил два мяча в ворота «Вереса». С первых минут именно Супряга должен был играть в этом поединке.

Он готовился к этому поединку, но отравился и пропустил два дня тренировки. Именно поэтому Сергей Николаевич Нагорняк решил поставить в стартовый состав Сидуна, и тот забил два мяча.

Это честная конкуренция. Супряга в этом сезоне определенный период времени вернул себя на тот уровень, на котором когда-то был. Вспомните два гола в ворота «Колоса». Важные два гола для «Эпицентра».

Посмотрим, что будет по окончании сезона», – рассказал журналист. В нынешнем сезоне Супряга провел 20 матчей в аренде, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Форвард, которому исполнилось 26 лет, должен вернуться в Киев после завершения сезона, однако дебютант элитного дивизиона может оформить полноценный трансфер игрока.

Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Комментарии 3
я бы советовал обменять Супрягу на Сидуна.
очень не плохой молодой форвард таранного типа, который работает на собой и серьезно развивается.
Забити 3 голи в 20 іграх може  більш молодий і перспективний форвард.... Чи є смисл тримати Супрягу тупо для конкуренції?...
Поки, що і Сидун і Супряга - це рівень Епіцентру. Хай там набираються досвіду і прогресують.
