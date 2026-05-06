Клуб Премьер-лиги рассчитывает на форварда, который принадлежит Динамо
«Эпицентр» продолжает доверять 26-летнему украинскому форварду Владиславу Супряге
Тренерский штаб «Эпицентра» продолжает доверять и рассчитывать на форварда Владислава Супрягу, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык:
«Эпицентр» рассчитывает на Супрягу. Вот я вам могу об этом говорить. Бывает нормальная конкуренция, Сидун забил два мяча в ворота «Вереса». С первых минут именно Супряга должен был играть в этом поединке.
Он готовился к этому поединку, но отравился и пропустил два дня тренировки. Именно поэтому Сергей Николаевич Нагорняк решил поставить в стартовый состав Сидуна, и тот забил два мяча.
Это честная конкуренция. Супряга в этом сезоне определенный период времени вернул себя на тот уровень, на котором когда-то был. Вспомните два гола в ворота «Колоса». Важные два гола для «Эпицентра».
Посмотрим, что будет по окончании сезона», – рассказал журналист. В нынешнем сезоне Супряга провел 20 матчей в аренде, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Форвард, которому исполнилось 26 лет, должен вернуться в Киев после завершения сезона, однако дебютант элитного дивизиона может оформить полноценный трансфер игрока.
очень не плохой молодой форвард таранного типа, который работает на собой и серьезно развивается.