Определился первый клуб, вылетевший из Лиги 1: турнирная таблица чемпионата

«Мец» с игроком «Динамо» Георгием Цитаишвили стал первой командой чемпионата Франции, которая после 32-го тура потеряла математические шансы на сохранение места в Лиге 1.

За сезон команда одержала лишь три победы, потерпев 22 поражения. Еще семь матчей завершились вничью. В активе «Меца» всего 16 очков.

Близок к прямому вылету из Лиги 1 и «Нант», который отстает от 16-й позиции на пять очков. До конца чемпионата осталось два тура, поэтому «канарейкам» необходимо одержать две победы и ждать осечки от «Осера», который находится выше.

Если команды, занявшие 17-е и 18-е места, напрямую покидают Лигу 1, то клуб, финишировавший на 16-й позиции, сыграет стыковой матч против представителя Лиги 2.

Возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 ПСЖ с украинцем Ильёй Забарным. Второе место занимает «Ланс», третьим идёт «Лион» с Романом Яремчуком.

Турнирная таблица Лиги 1: