  4. Определился первый клуб, вылетевший из Лиги 1: турнирная таблица чемпионата
07 мая 2026, 22:11 | Обновлено 07 мая 2026, 22:33
Определился первый клуб, вылетевший из Лиги 1: турнирная таблица чемпионата

«Мец» уже попрощался с элитным дивизионом

«Мец» с игроком «Динамо» Георгием Цитаишвили стал первой командой чемпионата Франции, которая после 32-го тура потеряла математические шансы на сохранение места в Лиге 1.

За сезон команда одержала лишь три победы, потерпев 22 поражения. Еще семь матчей завершились вничью. В активе «Меца» всего 16 очков.

Близок к прямому вылету из Лиги 1 и «Нант», который отстает от 16-й позиции на пять очков. До конца чемпионата осталось два тура, поэтому «канарейкам» необходимо одержать две победы и ждать осечки от «Осера», который находится выше.

Если команды, занявшие 17-е и 18-е места, напрямую покидают Лигу 1, то клуб, финишировавший на 16-й позиции, сыграет стыковой матч против представителя Лиги 2.

Возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 ПСЖ с украинцем Ильёй Забарным. Второе место занимает «Ланс», третьим идёт «Лион» с Романом Яремчуком.

Турнирная таблица Лиги 1:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 31 22 4 5 70 - 27 10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза 70
2 Ланс 31 20 4 7 61 - 33 08.05.26 21:45 Ланс - Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже 64
3 Лион 32 18 6 8 52 - 34 10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион 60
4 Лилль 32 17 7 8 51 - 35 10.05.26 22:00 Монако - Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс 58
5 Ренн 32 16 8 8 56 - 46 10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн 56
6 Монако 32 16 6 10 56 - 48 10.05.26 22:00 Монако - Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель 54
7 Марсель 32 16 5 11 59 - 44 10.05.26 22:00 Гавр - Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель 53
8 Страсбург 31 13 7 11 50 - 41 10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург 46
9 Лорьян 32 10 12 10 44 - 49 10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж 42
10 Тулуза 32 11 8 13 45 - 45 10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза 41
11 ФК Париж 32 10 11 11 44 - 47 10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж 41
12 Брест 31 10 8 13 41 - 51 10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест 38
13 Анже 32 9 7 16 27 - 46 10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион 34
14 Гавр 32 6 14 12 30 - 43 10.05.26 22:00 Гавр - Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер 32
15 Ницца 32 7 10 15 36 - 58 10.05.26 22:00 Осер - Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца 31
16 Осер 32 6 10 16 30 - 43 10.05.26 22:00 Осер - Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер 28
17 Нант 32 5 8 19 29 - 51 08.05.26 21:45 Ланс - Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант 23
18 Мец 32 3 7 22 32 - 72 10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант 16
Андрей Витренко
Нант на підході. Та і Осер мабуть теж. Хоча може стик і виграють
