Лидер Арсенала выступил с заявлением после матча против Атлетико в ЛЧ

Защитник лондонского Арсенала Вильям Салиба поделился эмоциями после победы своей команды над мадридским Атлетико (1:0), которая позволила лондонскому клубу квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.

– Мы очень рады выйти в финал. Было нелегко, знаете Лига чемпионов сложная. Мы очень довольны быть в финале, нам нужно продолжать – надеемся, что удастся выиграть его.

– У вас осталось четыре матча, чтобы получить дубль, если вы выиграете все эти игры. Насколько это важно для команды, тренера и болельщиков?

– Это важно, но мы знаем, что это еще не конец и впереди еще четыре матча. Это немного, но в то же время мы знаем, что это снова долгий путь, потому что у нас еще три матча в Премьер-лиге и финал [ЛЧ].

У нас остается четыре финала – хотим выиграть их все. Я уверен, что мы это сможем сделать, – сказал Салиба.

В финале Лиги чемпионов Арсенал сыграет против победителя пары Бавария – ПСЖ. В нынешнем сезоне АПЛ Арсенал возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 76 очками после 35 туров.