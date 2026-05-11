На Виктора Цыганкова нашелся покупатель. Стала известна сумма трансфера

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в трансфере украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

Турецкий клуб в ближайшее время планирует провести переговоры с испанской стороной относительно возможного перехода футболиста. Ориентировочная сумма трансфера может составить около 8 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» считают, что техника Цыганкова, скорость принятия решений и стиль игры идеально подходят под тактическую модель команды.

В этом сезоне в активе Виктора 30 матчей, в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.