  4. На Виктора Цыганкова нашелся покупатель. Стала известна сумма трансфера
11 мая 2026, 07:22
На Виктора Цыганкова нашелся покупатель. Стала известна сумма трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в трансфере украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

Турецкий клуб в ближайшее время планирует провести переговоры с испанской стороной относительно возможного перехода футболиста. Ориентировочная сумма трансфера может составить около 8 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» считают, что техника Цыганкова, скорость принятия решений и стиль игры идеально подходят под тактическую модель команды.

В этом сезоне в активе Виктора 30 матчей, в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
