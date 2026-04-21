Мичел высказал свои требования к Цыганкову после травмы Ваната
Тренер «Жироны» Мичел прокомментировал ситуацию с нападающим Владиславом Ванатом и варианты замены форварда в составе «Жироны».
«На позиции центрального нападающего сейчас у нас фактически остается только Стуани. Он уже некоторое время качественно тренируется и нуждается в игровой практике. Ситуация непростая, поэтому придется искать решение внутри состава.
Мы можем рассчитывать на Стуани, Джоэла, Виктора или Клаудио. Также не исключаем вариантов с привлечением игроков из резервной команды. Цыганков также должен помогать в атаке», – сказал Мичел.
