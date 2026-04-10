Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина

Лидер «Жироны» Виктор Цыганков может летом сменить клуб.

Игрок, ранее выступавший за «Динамо» Киев, не сообщал клубу о желании сменить команду. В то же время в руководстве «Жироны» ожидают интереса и возможных предложений от других клубов уже в ближайшее трансферное окно.

Если Цыганков не согласится на продление контракта, каталонский клуб продаст его летом, чтобы не потерять футболиста без компенсации позже.

В текущем сезоне украинец провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.