Арсенал сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей
Вспомним, против каких команд «канониры» сумели оставить свои ворота в неприкосновенности
Лондонский Арсенал впервые с сезона 1993/94 сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей во всех турнирах.
30-м «сухим» матчем «канониров» стал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (1:0).
Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (30)
Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0
АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0
АПЛ, Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Спортинг – 0:0
Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0
АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Также отметим, что Давид Райя сыграл 9 матчей без пропущенных мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что стало повторением достижения вратарей английских клубов в турнире. В сезоне 2020/21 также 9 «сухих» поединков было в активе Эдуара Менди из Челси.
Arsenal have kept 30 clean sheets across all competitions in a single season for the first time since 1993/94. ⛔️ https://t.co/ozskFOAMwU— Squawka (@Squawka) May 5, 2026
