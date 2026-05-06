Арсенал сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей

Лондонский Арсенал впервые с сезона 1993/94 сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей во всех турнирах.

30-м «сухим» матчем «канониров» стал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (1:0).

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (30)

Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0

АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0

АПЛ, Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 1:0

Лига чемпионов, Арсенал – Спортинг – 0:0

Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1

Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0

АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0

АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1

Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0

АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0

Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0

АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4

АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0

АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1

Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3

АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0

Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3

АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2

Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2

АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0

АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Также отметим, что Давид Райя сыграл 9 матчей без пропущенных мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что стало повторением достижения вратарей английских клубов в турнире. В сезоне 2020/21 также 9 «сухих» поединков было в активе Эдуара Менди из Челси.