Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей
Англия
06 мая 2026, 10:26 | Обновлено 06 мая 2026, 11:39
157
0

Арсенал сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей

Вспомним, против каких команд «канониры» сумели оставить свои ворота в неприкосновенности

06 мая 2026, 10:26 | Обновлено 06 мая 2026, 11:39
157
0
Арсенал сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал впервые с сезона 1993/94 сыграл 30 матчей в сезоне без пропущенных мячей во всех турнирах.

30-м «сухим» матчем «канониров» стал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (1:0).

Матчи Арсенала без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах (30)

Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0
АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0
АПЛ, Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Спортинг – 0:0
Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
Кубок Англии, Арсенал – Уиган – 4:0
АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
Кубок английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
АПЛ, Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
Кубок английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Кубок английской лиги, Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Также отметим, что Давид Райя сыграл 9 матчей без пропущенных мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что стало повторением достижения вратарей английских клубов в турнире. В сезоне 2020/21 также 9 «сухих» поединков было в активе Эдуара Менди из Челси.

По теме:
Лидер Арсенала выступил с заявлением после матча против Атлетико в ЛЧ
Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Давид Райя
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Футбол | 05 мая 2026, 14:45 3
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию

Александр Резниченко сообщил о финальном решении судьбы матча «Александрия» – «Оболонь»

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 8
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Футбол | 06.05.2026, 09:22
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05.05.2026, 19:17
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 16
Футбол
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем