  4. Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
06 мая 2026, 11:19
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных в предстоящем полуфинале Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

По информации авторитетных изданий (Le Parisien и L'Équipe), главный тренер Луис Энрике рассчитывает на Маркиньоса и Вильяна Пачо, которые неоднократно играли вместе в центре обороны.

Из-за травмы флангового защитника Ашрафа Хакими, в оборону отправится полузащитник Варрен Заи-Эмери – француз имеет опыт выступлений на этой позиции.

В ворота вернется российский вратарь Матвей Сафонов, который получил отдых и пропустил последний матч чемпионата Франции. Второй номер команды Люка Шевалье находится в лазарете.

В первой игре ПСЖ одолел «Баварию» со счетом 5:4 благодаря результативным ударам Хвичи Кварацхелии (дубль), Усмана Дембеле (дубль) и Жоау Невеша.

Ориентировочный состав ПСЖ на полуфинал Лиги чемпионов:

Лидер Арсенала выступил с заявлением после матча против Атлетико в ЛЧ
Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Хоч з Забарним на полі, хоч без, хочу перемоги Баварії. 
Їм пощастило, що Баварія не наклепала їм все, що створила, а вони думають, що то все із-за Маркіньоса? Сподіваюся, що цього разу з реалізацією буде покраще + Нойеру дадуть ляща і він перестане пускати мишей...
И как издевательски улыбается Сафонов 
Носиться з тим Маркіньосом той ПСЖ, а він лажає у кожному матчі.
