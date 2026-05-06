Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных в предстоящем полуфинале Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

По информации авторитетных изданий (Le Parisien и L'Équipe), главный тренер Луис Энрике рассчитывает на Маркиньоса и Вильяна Пачо, которые неоднократно играли вместе в центре обороны.

Из-за травмы флангового защитника Ашрафа Хакими, в оборону отправится полузащитник Варрен Заи-Эмери – француз имеет опыт выступлений на этой позиции.

В ворота вернется российский вратарь Матвей Сафонов, который получил отдых и пропустил последний матч чемпионата Франции. Второй номер команды Люка Шевалье находится в лазарете.

В первой игре ПСЖ одолел «Баварию» со счетом 5:4 благодаря результативным ударам Хвичи Кварацхелии (дубль), Усмана Дембеле (дубль) и Жоау Невеша.

Ориентировочный состав ПСЖ на полуфинал Лиги чемпионов: