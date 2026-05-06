Кубок Украины06 мая 2026, 09:09 |
ОФИЦИАЛЬНО. Буковину и Динамо наказали после полуфинала Кубка Украины
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал обе команды из-за нарушения регламента
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) официально объявил наказание для команд, игравших в полуфинале Кубка Украины – киевского «Динамо» и черновицкой «Буковины»:
КДК рассмотрел материалы по матчу 1/2 Кубка Украины 2025/26 ФК «Буковина» – ФК «Динамо», который состоялся 21 апреля 2026 и обязал черновицкий клуб:
- заплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно из-за превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе),
- заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств),
- заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча),
- заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц),
- заплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно привлечения стюардов при проведении матча).
КДК обязал ФК «Динамо» заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств).
рішення доволі суворе, але очікуване.
