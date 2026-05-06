Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Буковину и Динамо наказали после полуфинала Кубка Украины
Кубок Украины
06 мая 2026, 09:09 |
1484
1

ОФИЦИАЛЬНО. Буковину и Динамо наказали после полуфинала Кубка Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал обе команды из-за нарушения регламента

06 мая 2026, 09:09 |
1484
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Буковину и Динамо наказали после полуфинала Кубка Украины
ФК Буковина Черновцы

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) официально объявил наказание для команд, игравших в полуфинале Кубка Украины – киевского «Динамо» и черновицкой «Буковины»:

КДК рассмотрел материалы по матчу 1/2 Кубка Украины 2025/26 ФК «Буковина» – ФК «Динамо», который состоялся 21 апреля 2026 и обязал черновицкий клуб:

  1. заплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно из-за превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе),
  2. заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств),
  3. заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча),
  4. заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц),
  5. заплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно привлечения стюардов при проведении матча).

КДК обязал ФК «Динамо» заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ отстранила защитника, вышедшего в финал Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением после жесткого решения УАФ
В Чернигове объяснили, зачем начали поиск стадиона для матчей еврокубков
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо КДК УАФ Украинская ассоциация футбола штрафы
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 16
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06 мая 2026, 07:11 13
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги

Желизко может вернуться в Украину

Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Футбол | 06.05.2026, 09:57
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05.05.2026, 18:57
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06.05.2026, 07:52
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
рішення доволі суворе, але очікуване.
Ответить
+1
Популярные новости
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 12
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 2
Футбол
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 1
Бокс
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем