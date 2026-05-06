ОФИЦИАЛЬНО. Буковину и Динамо наказали после полуфинала Кубка Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) официально объявил наказание для команд, игравших в полуфинале Кубка Украины – киевского «Динамо» и черновицкой «Буковины»:

КДК рассмотрел материалы по матчу 1/2 Кубка Украины 2025/26 ФК «Буковина» – ФК «Динамо», который состоялся 21 апреля 2026 и обязал черновицкий клуб:

заплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен (за повторное несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно из-за превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе), заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств), заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча), заплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне посторонних лиц), заплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 (сто тысяч) гривен (за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно привлечения стюардов при проведении матча).

КДК обязал ФК «Динамо» заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств).