  4. Мальдера пригласит в сборную Украины бывшего игрока Шахтера и Динамо
07 мая 2026, 06:32
Мальдера пригласит в сборную Украины бывшего игрока Шахтера и Динамо

Худжамов будет работать помощником нового тренера

УАФ. Рустам Худжамов

Андре Мальдера приступил к формированию нового тренерского штаба в сборной Украины.

Как отмечает источник, Мальдера рассчитывает на тренера вратарей Рустама Худжамова, который ранее входил в тренерский штаб сборной Украины во времена Сергея Реброва.

Худжамов является бывшим вратарем сборной Украины. За клубную карьеру он играл за такие известные команды, как «Динамо», «Шахтер», «Карпаты».

Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.

