  4. Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины
04 мая 2026, 10:47
Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины

Ожидается, что Тарас Степаненко будет работать ассистентом известного итальянца Андреа Мальдеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Ожидается, что новым наставником национальной команды станет известный итальянский специалист Андреа Мальдера, который заменит на этой должности Сергея Реброва, уволенного из-за неудовлетворительных результатов:

«Во всех возможных конструкциях нового тренерского штаба мне приходилось слышать, что будет фигурировать фамилия Степаненко, потому что по факту Мальдере остро нужны украинцы и нужен не только какой-нибудь методист, нужен мотиватор.

Мне рассказывают о сегодняшнем Степаненко, что это тот человек, который накопил очень серьезный багаж знаний, который мыслит гораздо шире, чем просто построение игры, тактика, тренировочный процесс.

Он глубоко погружается в физиологию, психологию, вопросы физических нагрузок», – рассказал инсайдер.

Степаненко присоединился к «Колосу» во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента и провел четыре матча в чемпионате Украины. Контракт 36-летнего игрока истекает после завершения сезона 2025/26.

Ну цей, як і його колега, що зараз воротарями в Шахті керує, не пропаде. Я з великим стрьомом відношусь до тіпочків, яких обожнюють і підтримують  журналісти. Чому? За що? А цю солодку парочку медійно тільки в іїсуси ще не оприділи. При тому, що один, що другий посередності, які на закаті кар'єри явно не заслуговували на позиції, які займали
оце було б дуже чудово!!!
також треба збірну формувати
гравцями Шахтьора - лідера УПЛ,
розбавити трохи гравцями з ЛНЗ, Полісся, М-1925,
а також деякими легіонерами європейських клубів.
і не треба різних Клоппів чи Анчелоттів,
які не зліплять із лайна цукерку...
Имя Тарас значит  бунтарь, беспокойный... и смутьян.)
Ну який Мальдера...0 років досвіду на чолі головного тренера БУДЬ-ЯКОЇ команди
