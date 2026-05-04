Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины

Легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Ожидается, что новым наставником национальной команды станет известный итальянский специалист Андреа Мальдера, который заменит на этой должности Сергея Реброва, уволенного из-за неудовлетворительных результатов:

«Во всех возможных конструкциях нового тренерского штаба мне приходилось слышать, что будет фигурировать фамилия Степаненко, потому что по факту Мальдере остро нужны украинцы и нужен не только какой-нибудь методист, нужен мотиватор.

Мне рассказывают о сегодняшнем Степаненко, что это тот человек, который накопил очень серьезный багаж знаний, который мыслит гораздо шире, чем просто построение игры, тактика, тренировочный процесс.

Он глубоко погружается в физиологию, психологию, вопросы физических нагрузок», – рассказал инсайдер.

Степаненко присоединился к «Колосу» во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента и провел четыре матча в чемпионате Украины. Контракт 36-летнего игрока истекает после завершения сезона 2025/26.