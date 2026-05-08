В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером

Сборная Украины могла получить совершенно нетипичный тренерский штаб с итальянско-украинским тандемом. Об этом рассказал журналист Виктор Вацко, поделившись информацией о переговорах в Украинской ассоциации футбола.

По словам Вацко, в УАФ серьезно рассматривали вариант назначения дуэта Мирона Маркевича и Андреа Мальдеры, где опытный украинский тренер мог бы стать формальным главным тренером, а итальянец получил бы расширенные полномочия в работе со сборной.

Речь идет о сочетании опыта Мирона Маркевича и современных европейских подходов Андреа Мальдеры, который мог бы войти в штаб с весомым влиянием на построение игры национальной команды.

Вацко также отметил, что окончательное решение УАФ его удивило, ведь в футбольных кругах распространялась информация, будто именно Маркевич должен возглавить сборную Украины. Вместо этого в федерации сделали другой выбор, который предполагает иностранного специалиста во главе команды.