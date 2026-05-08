Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
Сборная УКРАИНЫ
08 мая 2026, 08:02 |
638
0

В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером

В ассоциации рассматривали вариант тандема Мирона Маркевича и Андреа Мальдеры

08 мая 2026, 08:02 |
638
0
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Сборная Украины могла получить совершенно нетипичный тренерский штаб с итальянско-украинским тандемом. Об этом рассказал журналист Виктор Вацко, поделившись информацией о переговорах в Украинской ассоциации футбола.

По словам Вацко, в УАФ серьезно рассматривали вариант назначения дуэта Мирона Маркевича и Андреа Мальдеры, где опытный украинский тренер мог бы стать формальным главным тренером, а итальянец получил бы расширенные полномочия в работе со сборной.

Речь идет о сочетании опыта Мирона Маркевича и современных европейских подходов Андреа Мальдеры, который мог бы войти в штаб с весомым влиянием на построение игры национальной команды.

Вацко также отметил, что окончательное решение УАФ его удивило, ведь в футбольных кругах распространялась информация, будто именно Маркевич должен возглавить сборную Украины. Вместо этого в федерации сделали другой выбор, который предполагает иностранного специалиста во главе команды.

По теме:
В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Легенда турецкого футбола: «Зубков был невероятен»
Экс-игрок сборной Украины назвал тренера, который должен заменить Реброва
Украинская ассоциация футбола Мирон Маркевич Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Довело меня до грани». Вальверде выпустил заявление после драки с Тчуамени
Футбол | 08 мая 2026, 00:14 9
«Довело меня до грани». Вальверде выпустил заявление после драки с Тчуамени
«Довело меня до грани». Вальверде выпустил заявление после драки с Тчуамени

Уругвайский полузащитник отрицал факт драки в Реале

Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Волейбол | 07 мая 2026, 10:50 0
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале

Команда Валерия Тодуа уступила в третьем матче за золото

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08.05.2026, 02:55
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 11
Футбол
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
07.05.2026, 05:02
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем