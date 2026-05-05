Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную

Стало известно, почему в УАФ сделали выбор в пользу Андреа Мальдеры, а не Мирона Маркевича в вопросе о главном тренере сборной Украины.

«Львовское крыло, которое представляет вице-президент УАФ Шевченко-Зисман, было уверено, что сможет протащить кандидатуру Маркевича на должность главного тренера. Эту информацию даже доносили до журналистов. Я тоже думал, что все сложится – это выглядело как логичный вариант, мог бы получиться интересный тандем Маркевич – Андреа Мальдера.

Но из кабинетов власти поступил четкий сигнал: никаких кандидатов от львовской стороны. Шевченко дали карт-бланш на назначение, и он решил сделать ставку на своего бывшего помощника Андреа Мальдеру», – отмечает источник.