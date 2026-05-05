Мальдера может отказаться возглавить сборную Украины. Что произошло?

Итальянский тренер Андре Мальдера может быть назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, что не очень устраивает итальянца, сообщил Игорь Цыганык.

«Мальдера может не согласиться работать с приставкой «исполняющий обязанности». Ему нужен полноценный контракт на определенный период, где товарищеские матчи будут этапом подготовки, а не экзаменом для него», – отметил журналист.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».