Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном
«Горожане» осудили расистские заявления в адреса Антуана Семеньо и Марка Гехи
Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с заявлением, осуждающим расизм в адрес Марка Гехи и Антуана Семеньо, после поединка 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3):
«Манчестер Сити решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча.
Мы приветствуем оперативные действия «Эвертона» и полиции по установлению личности виновного.
Мы также невероятно разочарованы известием о том, что Марк Гехи вчера вечером стал объектом серии отвратительных расистских сообщений в социальных сетях.
Мы будем продолжать оказывать полную поддержку как Антуану, так и Марку, и никогда не согласимся с каким-либо видом дискриминации в нашем спорте».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир во втором по счету дивизионе
Карпаты видят в Назаре Макаренко альтернативу Назару Домчаку