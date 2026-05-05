Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном
Англия
05 мая 2026, 19:36 |
1084
0

Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном

«Горожане» осудили расистские заявления в адреса Антуана Семеньо и Марка Гехи

05 мая 2026, 19:36 |
1084
0
Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с заявлением, осуждающим расизм в адрес Марка Гехи и Антуана Семеньо, после поединка 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3):

«Манчестер Сити решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча.

Мы приветствуем оперативные действия «Эвертона» и полиции по установлению личности виновного.

Мы также невероятно разочарованы известием о том, что Марк Гехи вчера вечером стал объектом серии отвратительных расистских сообщений в социальных сетях.

Мы будем продолжать оказывать полную поддержку как Антуану, так и Марку, и никогда не согласимся с каким-либо видом дискриминации в нашем спорте».

По теме:
Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны
«Это очень просто». Галлахер рассказал, что Де Дзерби изменил в Тоттенхэме
Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Манчестер Сити Эвертон Эвертон - Манчестер Сити расизм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Марк Гехи Антуан Семеньо
Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 05 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Клуб УПЛ нашел замену футболисту, за которого просит 10 млн евро
Футбол | 05 мая 2026, 19:20 0
Клуб УПЛ нашел замену футболисту, за которого просит 10 млн евро
Клуб УПЛ нашел замену футболисту, за которого просит 10 млн евро

Карпаты видят в Назаре Макаренко альтернативу Назару Домчаку

Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Футбол | 05.05.2026, 13:57
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 40
Теннис
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 1
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 15
Футбол
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем