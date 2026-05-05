Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном

Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с заявлением, осуждающим расизм в адрес Марка Гехи и Антуана Семеньо, после поединка 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:3):

«Манчестер Сити решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча.

Мы приветствуем оперативные действия «Эвертона» и полиции по установлению личности виновного.

Мы также невероятно разочарованы известием о том, что Марк Гехи вчера вечером стал объектом серии отвратительных расистских сообщений в социальных сетях.

Мы будем продолжать оказывать полную поддержку как Антуану, так и Марку, и никогда не согласимся с каким-либо видом дискриминации в нашем спорте».