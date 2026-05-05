  4. «Он скучает за борщом». Вратарь Атлетико Паранаэнсе – о встрече с Марлосом
05 мая 2026, 18:18
Натурализованный бразильский полузащитник Марлос в Украине поиграл за «Металлист», «Шахтер» и национальную сборную, а на закате карьеры выступал на родине за «Атлетико Паранаэнсе», куда вскоре перешел украинский вратарь Максим Воронов, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал об общении с авторитетным полузащитником.

– Марлос скучает за нашей страной, особенно за борщом, который ему дома часто готовила одна женщина (улыбается), – сказал Воронов. – У него даже в vip-комнате на стадионе, висел флаг Украины. Он рассказывал о сборной, что ему было там комфортно, что та команда была очень сильной. Из бесед с ним я понял, что у него искренняя любовь к нашей стране.

