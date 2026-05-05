Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»

В сезоне-2013/2014 в украинской Премьер-лиге выступало 39 бразильских футболистов. Это был рекордный показатель за историю. Сейчас их стало немного меньше – 35. А вот в Бразилии играет только один отечественный футболист. Точнее, он пытается пробиться наверх, защищая цвета «Атлетико Паранаэнсе» U-20. Речь идет о 19-летнем вратаре Максиме Воронове, который уехал в Южную Америку в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения россии в нашу страну.

О первых впечатлениях от новой страны, выступлениях за свою команду из Куритибы и жизни в Бразилии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал потенциальный кандидат в молодежную сборную Украины.

– Максим, пару недель назад ты подписал новый контракт со своим клубом «Атлетико Паранаэнсе». На какой срок?

– До 2029 года.

– Наверняка это говорит о том, что в клубе на тебя рассчитывают?

– Я надеюсь на это (улыбается). По крайней мере, сейчас меня в Бразилии все устраивает, мне нравится. Я здесь легко адаптировался. Единственный минус, что очень далеко от дома, от семьи.

– Остался бы там жить после футбольной карьеры?

– Почему бы и нет?

– А как у тебя на личном фронте?

– Все нормально, я встречаюсь с девушкой уже полтора года. Ее зовут Флавия, она из Куритибы.

– Раз ты так далеко зашел в этом плане, значит, языком хорошо владеешь, не так ли?

– Да, все нормально, общаюсь на нормальном уровне. Даже фильмы смотрю на португальском языке.

– Что для тебя в Бразилии, когда ты только приехал, было в диковинку?

– Наверное, питание. Здесь вообще нет первых блюд, они не едят супы. Чай редко встретишь. Бразильцы всегда пьют кофе, в жару и в холод. Климат здесь более влажный. Просыпаешься, на улице жара 30 градусов и идет дождь, а на небе облаков нет (улыбается). А может зарядить тропический ливень с грозой, как стена.

– Как ты вообще оказался за 12 тысяч километров от Украины?

– Я выступал за «Металлиста» U-17. Когда началась война, футбол в Украине стал на паузу. Меня набрал Евгений Алексеевич Красников и предложил вариант трудоустройства в «Атлетико Паранаэнсе». Я без колебаний согласился, такой шанс упускать было нельзя. Но нужно было, чтобы исполнилось 16 лет. Летом, когда это время настало, я практически сразу улетел в Бразилию.

– С тобой был и одноклубник Александр Цвиренко?

– Он приехал чуть позже, в 2023 году, но через полгода Александр вернулся в Украину. Им были довольны, но он захотел быть ближе к родным, друзьям.

Instagram. Жадер и Максим Воронов

– Тебе тяжело было на первых порах?

– Да. Когда языка не знаешь, очень сложно. Еще были какие-то проблемы с документами, поэтому играть не мог первые шесть-семь месяцев. Но я упорно учил язык и постепенно все пошло само собой.

– Кто помогал адаптироваться?

– Жадер, который в свое время выступал за «Волынь», «Металлист». Он постоянно был со мной на контакте, помогал во всем. Я к нему ездил в гости в Порту-Аллегри, он и в Куритибу ко мне приезжал не раз. Этому человеку могу сказать только слова благодарности. Он агент, работает с Евгением Красниковым.

– В бразильском футболе украинцев кроме тебя нет?

– Нет. А раньше был Марлос (смеется).

– Сейчас ты выступаешь за «Атлетико Паранаэнсе» U-20?

– Да.

– В последнее время ты не играл.

– У меня была травма колена, которую я получил на тренировке. Два месяца был вне футбола. Еще несколько дней и, думаю, буду уже в основной обойме.

– Что из себя представляет клуб «Атлетико Паранаэнсе»?

– Думаю, что у него наилучшая инфраструктура во всей Латинской Америке. И в плане финансового обеспечения здесь все на высшем уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фелипе Сколари

– Какой самый популярный клуб в Бразилии среди болельщиков?

– Наверное, «Фламенго». Также «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Сантос», «Крузейро».

– К тренировкам с первой командой «Атлетико Паранаэнсе» привлекаешься?

– Да, конечно. В последнее время я даже больше с ними, чем с U-20.

– Главный тренер основного состава Одаир Элман общался с тобой?

– Индивидуальных бесед не было, а вот во время тренировочного процесса очень часто.

– Ранее команду возглавлял Луис Фелипе Сколари.

– Да, я застал этого наставника, немного поработал под его руководством. Кстати, с этим тренером «Атлетико Паранаэнсе» в 2022 году выходил в финал Кубка Либертадорес, где уступил – 0:1 «Фламенго».

– Насколько сильно отличается тренировочный процесс в Украине и Бразилии?

– В «Металлисте» немало внимания уделяется работе с мячом, но акцент все же делается на тактике и физической готовности. Здесь же больше открытый футбол, на технику, часто превалирует импровизация.

Instagram. Марлос и Максим Воронов

– Ты вспоминал о Марлосе. Он также выступал за твою нынешнюю команду.

– Да, он мне тоже помогал. Кстати, когда ко мне приезжали родители, мы вместе смотрели футбол на стадионе в его vip-комнате.

– В «Атлетико Паранаэнсе» на закате карьеры из «Манчестер Сити» приехал и Фернандиньо.

– Совершенно верно. В то время я уже был немного адаптирован к местным реалиям. Часто с ним общались, и об Украине в том числе.

– Чем тебе запомнились общения с этими футбольными мастерами?

– Однажды в тренировочном процессе меня попросили позаниматься с профессионалами. Выхожу на поле, а там Марлос и Фернандиньо. В двусторонке я играл в их команде. Мяч мы практически не теряли (смеется). Часто просил Фернандиньо, чтобы он потренировал меня ударами с пенальти, из-за штрафной площади. Круто было. Настоящий мастер. Также он свою футболку передавал на аукцион, чтобы потом вырученные деньги пошли на помощь ЗСУ.

А Марлос скучает за нашей страной, особенно за борщом, который ему дома часто готовила одна женщина (улыбается). У него даже в той vip-комнате, о которой я говорил, висит флаг Украины. Рассказывал о сборной, что ему было там комфортно, что та команда была очень сильной. Из бесед с ними я понял, что у этих людей искренняя любовь к нашей стране.

Instagram. Максим Воронов и Фернандиньо

– Из Бразилии много футболистов уезжает выступать в Европу. У тебя есть в планах такие намерения?

– В будущем это моя цель. Как все сложится, я пока не знаю, но в приоритете Испания, Англия, Италия.

– За какую европейскую команду переживаешь?

– В Испании за «Реал». Нравится, как в последнее время играет «Брайтон». Но если играть в Англии, то мечта – «Ливерпуль».

– Для тебя сейчас, кто топ-3 голкипера?

– На первом месте Тибо Куртуа, потом Мануэль Нойер и Алисон.

– Не могу не затронуть тему сборной Украины, в которую ты вызвался на уровне U-20. За тобой следят?

– Думаю, да. После того, как я получил травму, со мной связывался Дмитрий Станиславович Михайленко, интересовался моим здоровьем. Он сказал, что я на радаре.

УАФ. Максим Воронов

– В свое время ты говорил, что, если не поступит вызов в сборную Украины, есть вероятность того, что ты можешь сменить гражданство. Этот вопрос отпал?

– В следующем году я уже могу получить бразильский паспорт. Да, на эту тему были разговоры, но пока без конкретики. Я хочу выступать за сборную Украины.

– А кто у тебя в топе из украинских вратарей?

– Анатолий Трубин сейчас в полном порядке. Даже голы забивает (улыбается). Нравится Дмитрий Ризнык, особенно, как играет ногами. Андрей Лунин выступает на высшем уровне.

– В детстве, за какую украинскую команду хотел выступать?

– За «Металлист». А матчи харьковчан против «Днепра» в лучшие времена, это было что-то, своего рода дерби, настолько было там напряжение и зрительский интерес.

Я сам из Луганска, в детстве отец всегда меня брал с собой на матчи «Зари» против «Металлиста». Так сложилось, что в седьмом классе я попал в харьковскую ДЮСШ «Восток», а уже потом перешел в школу «Металлиста».

– Сколько болельщиков посещает домашние матчи «Атлетико Паранаэнсе»?

– Как минимум 20 000. А если поединок против авторитетного соперника или дерби с «Куритибой», то трибуны забиты, а это порядка 40 000 зрителей.

– Футбол у бразильцев в крови?

– Без сомнения. У нас полгорода все время ходит в футболках своих любимых команд.

– Какие цели у «Атлетико Паранаенсе» в текущем сезоне?

– У нас амбициозный президент. Команда хочет попасть в Кубок Либертадорес, а для этого необходимо занять в чемпионате Бразилии место не ниже пятого. Сейчас мы идем в графике (улыбается).