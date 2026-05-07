В Англии вынесли вердикт Миколенко после сумасшедшего матча с Ман Сити
Встреча завершилась вничью 3:3
Защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за «Эвертон» в поединке 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».
Команда украинца вела в счете 3:1 до 82-й минуты, однако не смогла удержать преимущество и в итоге сыграла вничью – 3:3.
Английский портал Everton News оценил игру украинского фулбека в этом поединке:
«Иногда этот матч складывался для Виталия Миколенко непросто – он не всегда уверенно действовал против Антуана Семеньо и Райана Шерки на своем фланге.
Впрочем, в концовке встречи украинец сумел исправить впечатление, совершив эффектный и важный отбор в дуэли против Омара Мармуша», – говорится в издании.
