В Англии вынесли вердикт Миколенко после сумасшедшего матча с Ман Сити

Защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за «Эвертон» в поединке 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Команда украинца вела в счете 3:1 до 82-й минуты, однако не смогла удержать преимущество и в итоге сыграла вничью – 3:3.

Английский портал Everton News оценил игру украинского фулбека в этом поединке:

«Иногда этот матч складывался для Виталия Миколенко непросто – он не всегда уверенно действовал против Антуана Семеньо и Райана Шерки на своем фланге.

Впрочем, в концовке встречи украинец сумел исправить впечатление, совершив эффектный и важный отбор в дуэли против Омара Мармуша», – говорится в издании.