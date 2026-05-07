Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии вынесли вердикт Миколенко после сумасшедшего матча с Ман Сити
Англия
07 мая 2026, 00:32 | Обновлено 07 мая 2026, 00:59
623
0

В Англии вынесли вердикт Миколенко после сумасшедшего матча с Ман Сити

Встреча завершилась вничью 3:3

07 мая 2026, 00:32 | Обновлено 07 мая 2026, 00:59
623
0
В Англии вынесли вердикт Миколенко после сумасшедшего матча с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за «Эвертон» в поединке 35-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Команда украинца вела в счете 3:1 до 82-й минуты, однако не смогла удержать преимущество и в итоге сыграла вничью – 3:3.

Английский портал Everton News оценил игру украинского фулбека в этом поединке:

«Иногда этот матч складывался для Виталия Миколенко непросто – он не всегда уверенно действовал против Антуана Семеньо и Райана Шерки на своем фланге.

Впрочем, в концовке встречи украинец сумел исправить впечатление, совершив эффектный и важный отбор в дуэли против Омара Мармуша», – говорится в издании.

По теме:
Манчестер Юнайтед отказывается от игрока, отданного в аренду в Барселону
Гол Усмана Дембеле не стал рекордно быстрым в Лиге чемпионов
Он забил на 8 мячей больше Холанда. Как выглядит гонка за Золотую бутсу
Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эвертон - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06 мая 2026, 09:06 69
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную

Стало известно, почему Маркевич не возглавит команду

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 10
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

ФОТО. Илья не обрадуется: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Бавария – ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 00:24
ФОТО. Илья не обрадуется: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Бавария – ПСЖ
ФОТО. Илья не обрадуется: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Бавария – ПСЖ
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 06.05.2026, 17:39
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Футбол | 06.05.2026, 09:22
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 49
Теннис
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 14
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 11
Футбол
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем