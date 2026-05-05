Миколенко и Эвертон определились, где продолжит карьеру украинский защитник

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко продолжит карьеру в чемпионате Англии в сезоне 2026/27.

По данным портала Transfermarket, представитель Премьер-лиги воспользовался опцией продления контракта на один год. Нынешнее соглашение истекало в июне 2026-го.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес доверяет 26-летнему футболисту, который регулярно выходит в стартовом составе. «Эвертон» приобрел украинца в январе 2022 года за 23,5 млн евро.

В составе английского клуба бывший защитник киевского «Динамо» провел 155 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

«Эвертон» набрал 48 баллов в нынешнем сезоне и занимает десятое место в турнирной таблице. Миколенко 33 раза выходил на поле в нынешнем сезоне и записал на свой счет один ассист.