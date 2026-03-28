Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 марта 2026, 12:27 | Обновлено 28 марта 2026, 12:41
Эвертон планирует ускорить переговоры о новом контракте с Миколенко

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес намерен сохранить защитника сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Эвертон» планирует ускорить переговоры о новом контракте защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом сообщил Football Insider.

Текущий контракт 26-летнего игрока истекает в июне, однако украинец остается ключевой фигурой проекта главного тренера Дэвида Мойеса в долгосрочной перспективе.

«Ириски» рассматривали потенциальные подкрепления на позицию левого защитника, однако считают, что Миколенко доказал, что может стабильно выступать на самом высоком уровне.

Известный скаут Мик Браун рассказал о позиции Мойеса, который надеется сохранить защитника из Украины после окончания текущего сезона и работает над этим:

«Значительная часть успеха «Эвертона» пришла благодаря таким игрокам, как Миколенко. У команды был действительно впечатляющий сезон, они находятся в отличной позиции – украинец был опорой стартового состава на протяжении всего этого времени.

Он не делает ничего изысканного, но Виталий настойчиво работает в течение 90 минут и всегда выкладывается по полной, а это именно то, что нужно в таком клубе, как «Эвертон».

Дэвид Мойес – большой поклонник защитника, поэтому и хочет сохранить его. В клубе приложат много усилий для того, чтобы продлить соглашение с Миколенко», – подытожил Браун.

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Кто будет тренировать Миколенко? Эвертон определился с будущим Мойеса
Манчестер Сити хочет вернуть легенду, Бавария сделала все, чтобы помешать
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Дэвид Мойес
Николай Тытюк Источник: Football Insider
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 13:23 4
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией

Авторитетный специалист заметил, что с такой обороной на чемпионате мира делать нечего

Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 05:57 16
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Судаков обещает реабилитироваться

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
Футбол | 27.03.2026, 13:10
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Футбол | 28.03.2026, 10:01
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
MrStepanovM .
порівняли його гру за збірну з грою Забарного, та вирішили  прискоритись
Популярные новости
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 434
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 81
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
