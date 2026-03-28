Эвертон планирует ускорить переговоры о новом контракте с Миколенко
Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес намерен сохранить защитника сборной Украины
Английский «Эвертон» планирует ускорить переговоры о новом контракте защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Об этом сообщил Football Insider.
Текущий контракт 26-летнего игрока истекает в июне, однако украинец остается ключевой фигурой проекта главного тренера Дэвида Мойеса в долгосрочной перспективе.
«Ириски» рассматривали потенциальные подкрепления на позицию левого защитника, однако считают, что Миколенко доказал, что может стабильно выступать на самом высоком уровне.
Известный скаут Мик Браун рассказал о позиции Мойеса, который надеется сохранить защитника из Украины после окончания текущего сезона и работает над этим:
«Значительная часть успеха «Эвертона» пришла благодаря таким игрокам, как Миколенко. У команды был действительно впечатляющий сезон, они находятся в отличной позиции – украинец был опорой стартового состава на протяжении всего этого времени.
Он не делает ничего изысканного, но Виталий настойчиво работает в течение 90 минут и всегда выкладывается по полной, а это именно то, что нужно в таком клубе, как «Эвертон».
Дэвид Мойес – большой поклонник защитника, поэтому и хочет сохранить его. В клубе приложат много усилий для того, чтобы продлить соглашение с Миколенко», – подытожил Браун.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
