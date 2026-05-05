Забарный узнал вердикт от Энрике в преддверии полуфинала Лиги чемпионов
Французский ПСЖ опубликовал заявку на матч против немецкой «Баварии», который состоится 6 мая
В среду, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике сможет рассчитывать на 23 футболиста в предстоящем противостоянии – в заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.
В Мюнхен не полетели голкипер Люка Шевалье и защитник Ашраф Хакими. Вратарь травмировал правое бедро на тренировке и пропустит несколько недель, Хакими вылетел из-за разрыва мышц задней поверхности бедра.
В первом матче обе команды устроили настоящую перестрелку – дубли Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле помогли парижскому клубу одолеть соперника со счетом 5:4.
Победитель этого полуфинала сыграет против лондонского «Арсенал» или мадридского «Атлетико». Представители Испрании и Англии не сумели определить сильнейшего в первой игре (1:1).
ФОТО. Выбор Луиса Энрике на полуфинальный матч Лиги чемпионов:
