  4. Забарный узнал вердикт от Энрике в преддверии полуфинала Лиги чемпионов
05 мая 2026, 15:37 | Обновлено 05 мая 2026, 15:52
Забарный узнал вердикт от Энрике в преддверии полуфинала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ опубликовал заявку на матч против немецкой «Баварии», который состоится 6 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике сможет рассчитывать на 23 футболиста в предстоящем противостоянии – в заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В Мюнхен не полетели голкипер Люка Шевалье и защитник Ашраф Хакими. Вратарь травмировал правое бедро на тренировке и пропустит несколько недель, Хакими вылетел из-за разрыва мышц задней поверхности бедра.

В первом матче обе команды устроили настоящую перестрелку – дубли Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле помогли парижскому клубу одолеть соперника со счетом 5:4.

Победитель этого полуфинала сыграет против лондонского «Арсенал» или мадридского «Атлетико». Представители Испрании и Англии не сумели определить сильнейшего в первой игре (1:1).

ФОТО. Выбор Луиса Энрике на полуфинальный матч Лиги чемпионов:

Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Не Шахтер и не Динамо. Украинский вратарь – о детской мечте
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
