Забарный узнал вердикт от Энрике в преддверии полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Бавария» и французский ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике сможет рассчитывать на 23 футболиста в предстоящем противостоянии – в заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В Мюнхен не полетели голкипер Люка Шевалье и защитник Ашраф Хакими. Вратарь травмировал правое бедро на тренировке и пропустит несколько недель, Хакими вылетел из-за разрыва мышц задней поверхности бедра.

В первом матче обе команды устроили настоящую перестрелку – дубли Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле помогли парижскому клубу одолеть соперника со счетом 5:4.

Победитель этого полуфинала сыграет против лондонского «Арсенал» или мадридского «Атлетико». Представители Испрании и Англии не сумели определить сильнейшего в первой игре (1:1).

ФОТО. Выбор Луиса Энрике на полуфинальный матч Лиги чемпионов: