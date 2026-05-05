Дарья Снигур – Ноэми Базилетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию решающего матча квалификации турнира WTA 1000 в Риме
5 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) продолжит выступления в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В решающем раунде отбора украинка встретится с Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). Поединок начнется вторым запуском на корте №2 после игры Мерида – Барриос Вера. Ориентировочное время начала встречи – 13:55 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча выйдет в основную сетку тысячника.
