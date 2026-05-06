  4. У Сергея Реброва появился конкурент – работа уходит от тренера
06 мая 2026, 21:42
У Сергея Реброва появился конкурент – работа уходит от тренера

«Панатинаикос» может назначить другого тренера, на должность претендует Себастьян Лето

УАФ. Сергей Ребров

Журналист Дионисис Десиллас поделился последними новостями о «Панатинаикосе» в преддверии летних перемен.

По его информации, после завершения сезона в клубе ожидаются серьезные кадровые решения. Руководство «Панатинаикоса» планирует по-хорошему прекратить сотрудничество с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, и такой сценарий на данный момент считается наиболее вероятным.

Также продолжается работа над выбором нового наставника. Среди кандидатов, которые обсуждались ранее, Сергей Ребров, а его конкурентом на эту должность выступает Себастьян Лето. Однако, по последним данным, клуб может сделать ставку на другие варианты.

Ожидается, что конкретные решения относительно будущего команды будут приняты сразу после завершения текущего сезона.

Зараз Олійка візьме Сєрого в оборот, чекайте 100-500 новин про працевлаштування ))))))
