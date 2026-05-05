Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал
Экс-игрок «сливочных» будет помогать Флорентино Пересу
Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос займет место в системе испанского гранда. Об этом сообщает El Gol Digital.
По информации источника, легенда «сливочных» станет советником президента клуба Флорентино Переса по стратегическим решениям. Он будет отвечать за трансферные операции, академию и представительство «Реала» на международных форумах.
Новую должность для экс-игрока «королевского клуба» разработал Флорентино Перес.
Летом 2024 года немец повесил бутсы на гвоздь после чемпионата Европы.
Ранее сообщалось о том, что Перес нашел идеального тренера для «Реала».
