Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос займет место в системе испанского гранда. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, легенда «сливочных» станет советником президента клуба Флорентино Переса по стратегическим решениям. Он будет отвечать за трансферные операции, академию и представительство «Реала» на международных форумах.

Новую должность для экс-игрока «королевского клуба» разработал Флорентино Перес.

Летом 2024 года немец повесил бутсы на гвоздь после чемпионата Европы.

