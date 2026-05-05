Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал
Испания
05 мая 2026, 18:15 | Обновлено 05 мая 2026, 18:55
835
0

Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал

Экс-игрок «сливочных» будет помогать Флорентино Пересу

05 мая 2026, 18:15 | Обновлено 05 мая 2026, 18:55
835
0
Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос займет место в системе испанского гранда. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, легенда «сливочных» станет советником президента клуба Флорентино Переса по стратегическим решениям. Он будет отвечать за трансферные операции, академию и представительство «Реала» на международных форумах.

Новую должность для экс-игрока «королевского клуба» разработал Флорентино Перес.

Летом 2024 года немец повесил бутсы на гвоздь после чемпионата Европы.

Ранее сообщалось о том, что Перес нашел идеального тренера для «Реала».

По теме:
Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме
Мбаппе стал изгоем в Реале
Кандидат на замену Реброву завершил стажировку в Ла Лиге
Флорентино Перес Реал Мадрид Тони Кроос Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Футбол | 05 мая 2026, 16:16 0
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26

Трансфер в «Трабзонспор» поддержали Арсений Батагов, Александр Зубков и Калеб Экубан

Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»
Футбол | 05 мая 2026, 10:39 20
Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»
Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»

Геннадий Пасич поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против киевского Динамо

Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05.05.2026, 07:06
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 4
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 39
Теннис
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 2
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем