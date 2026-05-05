ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера
Эдин Терзич возглавит команду летом
Немецкий специалис Эдин Терзич возглавит «Атлетик» Бильбао летом. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение между клубом Ла Лиги и 43-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года, у руля команды он заменит Эрнесто Вальверде, который работает с командой почти четыре года.
Последним местом работы Эдича Терзича была дортмундская «Боруссия», которую он покинул после сезона 2023/24. Тогда «шмели» вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу».
«Атлетик» Бильбао занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Испании с 44 набранными очками.
