ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера

Немецкий специалис Эдин Терзич возглавит «Атлетик» Бильбао летом. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение между клубом Ла Лиги и 43-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года, у руля команды он заменит Эрнесто Вальверде, который работает с командой почти четыре года.

Последним местом работы Эдича Терзича была дортмундская «Боруссия», которую он покинул после сезона 2023/24. Тогда «шмели» вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу».

«Атлетик» Бильбао занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Испании с 44 набранными очками.