  4. «Давно его таким не видел». Пердута рассказал о раздраженности Скрипника
05 мая 2026, 00:12 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде добиться перелома в заключительном поединке 26 тура УПЛ с «Рухом» – 2:1.

«Сложным было противостояние. Хозяева очень хотели разжиться очками, которые помогли бы покинуть опасную зону. Свое территориальное преимущество в первом тайме они материализовали в забитый мяч.

Если честно, то давно не видел нашего главного тренера Виктора Скрипника таким раздраженным, как в перерыве. На орехи досталось всем и эта взбучка сказалась.

Второй тайм мы провели гораздо лучше. Прежде всего, добавили в организации, много прессинговали. Вынудили хозяев ошибиться и восстановили паритет. А уже под занавес поединка сработала домашняя заготовка: я подключился к атаке и отпасовал нашему бомбардиру Филиппу Будковскому, который и забил решающий гол».

Пока команда Виктора Скрипника набрала 38 очков и занимает восьмое место в чемпионате.

Андрей Писаренко
