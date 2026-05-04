Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 22:30 | Обновлено 04 мая 2026, 22:46
БУДКОВСКИЙ: «Получили от Скрипника таких ***, которых никогда не получали»

Филипп Будковский раскрыл подробности того, что произошло после первого тайма матча с «Рухом»

ФК Заря. Филипп Будковский

Форвард «Зари» Филипп Будковский отметил, что главный тренер Виктор Скрипник не подбирал слов в перерыве матча с «Рухом» (2:1).

«Получились очень плохо. Пожалуй, самый плохой первый тайм, который только можно вспомнить. А так, скажу, в перерыве такого разъяренного тренера еще никто не видел. Все услышали и получили таких ***, которых никогда никто не получал. Потому мы вышли на второй тайм и начали играть агрессивно и побежали вперед. А что с нами было? Будем разбираться. Так нельзя играть никому. Тренер говорил: «Если бы можно было, я бы всех поменял». Но простите, нет столько замен.

Сказали, чтобы он каждую игру так кричал в перерыве. Может, оно будет еще больше помогать еще больше, и ему еще эмоций добавит», – заявил Будковский.

«Заря» проиграла первый тайм, а после перерыва перевернула игру – 2:1. Победный гол в активе Будковского.

Филипп Будковский Виктор Скрипник Заря Луганск Рух Львов Рух - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
