Рух – Заря – 1:2. Волевая победа гостей. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 4 мая, в 18:00 состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» принимал «Зарю» во Львове на стадионе «Львов-Арена».

Счет в матче на 21-й минуте открыл Невес, который замкнул прострел с правого фланга от Притулы.

Луганчане сумели отыграться в середине второго тайма после грубой ошибки Бойко, который отдал мяч на своей половине поля Попаре, а тот с линии штрафной точно пробил в дальний угол.

На 85-й минуте Будковский забил победный гол «Зари». Опытный нападающий переправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Горбача и скидки Пердуты.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 4 мая

Рух – Заря – 1:2

Гол: Невес, 21 – Попара, 60, Будковский, 85

