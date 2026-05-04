Рух – Заря – 1:2. Волевая победа гостей. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 4 мая, в 18:00 состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» принимал «Зарю» во Львове на стадионе «Львов-Арена».
Счет в матче на 21-й минуте открыл Невес, который замкнул прострел с правого фланга от Притулы.
Луганчане сумели отыграться в середине второго тайма после грубой ошибки Бойко, который отдал мяч на своей половине поля Попаре, а тот с линии штрафной точно пробил в дальний угол.
На 85-й минуте Будковский забил победный гол «Зари». Опытный нападающий переправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Горбача и скидки Пердуты.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 4 мая
Рух – Заря – 1:2
Гол: Невес, 21 – Попара, 60, Будковский, 85
