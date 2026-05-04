Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Заря – 1:2. Волевая победа гостей. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 19:57 | Обновлено 04 мая 2026, 19:58
498
0

Рух – Заря – 1:2. Волевая победа гостей. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2026, 19:57 | Обновлено 04 мая 2026, 19:58
498
0
Рух – Заря – 1:2. Волевая победа гостей. Видео голов и обзор матча
ФК Рух. Игор Невес

В понедельник, 4 мая, в 18:00 состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» принимал «Зарю» во Львове на стадионе «Львов-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Счет в матче на 21-й минуте открыл Невес, который замкнул прострел с правого фланга от Притулы.

Луганчане сумели отыграться в середине второго тайма после грубой ошибки Бойко, который отдал мяч на своей половине поля Попаре, а тот с линии штрафной точно пробил в дальний угол.

На 85-й минуте Будковский забил победный гол «Зари». Опытный нападающий переправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи Горбача и скидки Пердуты.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 4 мая

Рух – Заря – 1:2

Гол: Невес, 21 – Попара, 60, Будковский, 85

Видеообзор матча (будет добавлен позже)

Гол Невеса

Гол Попари

Гол Будковского

По теме:
О спасении уже не говорят. Рух уступил Заре во Львове
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Турнирная ситуация достаточно сложная»
«Отличные навыки». Бондарь похвалил Пономаренко за супергол Шахтеру
видео голов и обзор Игор Невес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Заря Луганск Рух - Заря Деян Попара Максим Бойко Филипп Будковский
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Футбол | 03 мая 2026, 23:46 9
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче

«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»

Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо
Футбол | 04 мая 2026, 12:28 9
Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо
Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо

Донецкий клуб намерен продлить соглашение с Траоре

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 04.05.2026, 06:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 21
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем