В 26 туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в понедельник, 4 мая, во Львове встретятся «Рух» и «Заря». Львовяне продолжают идти в опасной зоне, в то время как команда Виктора Скрипника разместилась в середине турнирной таблицы.

Рух

Как видим, для «Руха» данный сезон является сверхтяжелым, особенно весенняя часть сезона, в которой подопечные Федыка набрали наименьшее количество очков среди всех коллективов, сыграв лишь вничью в игре против «Колоса».

Несмотря на то, что команда неудачно проводит этот отрезок, и многие эксперты уже считают команду главным разочарованием УПЛ, «Рух» продолжает сохранять шансы на сохранение прописки в УПЛ, ведь «Александрия» и «Полтава» пока не радуют хорошими результатами.

Поэтому «Руху» для уверенности достаточно будет победить «Зарю», чтобы избежать прямого вылета из УПЛ, тем более в родных стенах, львовяне очень убедительно играют против «мужиков».

Поединок против «Зари» пропустит отбывающий дисквалификацию Денис Пидгурский. При этом в лазарете команды продолжают находиться Юрий Копына, Николай Киричок, Влад Рейляну и Василий Рунич.

Заря

Луганский клуб в свою очередь имеет гораздо лучшее турнирное положение (9-е место в турнирной таблице), правда, в некоторых матчах подопечные Скрипника должны были брать больше, и выигрывать другие поединки, и находиться на более высокой строчке.

Да, «Заря» в прошлом туре наконец-то переиграла неудобный «Верес» с фантастическим голом Слесара через себя, но перед этим в перенесенном матче луганчане проиграли «Шахтеру» из-за сомнительного пенальти.

На очереди у «мужиков» выезд во Львов, где им будет противостоять местный «Рух», который последний раз проигрывал луганчанам в родных стенах в рамках УПЛ еще в апреле 2021 года.

Отметим, что центрбек Зари Андерсон Джордан претендует на награду лучшего игрока месяца в чемпионате, а гол Слесаря ​​в ворота «Вереса» номинирован на звание лучшего в течение апреля.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 11 матчей. Шесть матчей выигрывала «Заря», три победы на счету «Руха», и в двух поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 17:9 в пользу луганского клуба. Поединок первого круга между этими командами завершился минимальной победой «Зари» (1:0) благодаря голу Деяна Попары.

Прогноз на противостояние

Смело могу сказать, что этот матч будет важен для обеих команд, ведь «Руху» победа позволит на 80% избежать прямого вылета из УПЛ, а «Заря» не выигрывала во Львове еще с сезона 2020/21. Учитывая, что в последних матчах львовяне не могут похвастаться стабильной игрой в обороне, а также желание «Зари» снять так называемое гостевое проклятие, нашим прогнозом будет тотал больше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Роман, Товарницкий, Ясинский, Китела, Притула, Слюсар, Таллес, Бойко, Диалло, Игор Невес

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш, Кушниренко, Вантух, Попара, Андушич, Слесар, Будковский

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.12 для «Руха» и 1.87 для «Зари».