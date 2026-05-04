Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину
Чемпионат Италии
Рома
04.05.2026 21:45 – FT 4 : 0
Фиорентина
Италия
04 мая 2026, 23:39 | Обновлено 04 мая 2026, 23:42
Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину

«Волки» добыли победу со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

4 мая состоялся поединок 35-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной».

Состоялся матч на «Стадио Олимпико» в Риме.

Команда Гасперини не оставила шансов «фиалкам» – победа «волков» со счетом 4:0.

«Рома» с 64 пунктами идет на пятом мете, «Фиорентина» с 37 очками – 15-я.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Рома – Фиорентина – 4:0

Голы: Манчини, 13, Уэсли, 17, Эрмосо, 34, Писилли, 58

Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Фиорентина Марио Эрмосо Уэсли Франса Джанлука Манчини
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
