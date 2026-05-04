Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину
«Волки» добыли победу со счетом 4:0
4 мая состоялся поединок 35-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной».
Состоялся матч на «Стадио Олимпико» в Риме.
Команда Гасперини не оставила шансов «фиалкам» – победа «волков» со счетом 4:0.
«Рома» с 64 пунктами идет на пятом мете, «Фиорентина» с 37 очками – 15-я.
Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы.
Чемпионат Италии. 35-й тур
Рома – Фиорентина – 4:0
Голы: Манчини, 13, Уэсли, 17, Эрмосо, 34, Писилли, 58
