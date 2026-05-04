  4. Рома – Фиорентина – 4:0. Суперигра команды Гасперини. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Рома
04.05.2026 21:45 – FT 4 : 0
Фиорентина
Италия
04 мая 2026, 23:50 | Обновлено 05 мая 2026, 00:07
Рома – Фиорентина – 4:0. Суперигра команды Гасперини. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

«Рома» в матче 35-го тура чемпионата Италии разбила «Фиорентину».

Встретились команды 4 мая на стадионе «Стадио Олимпико».

Хозяева поля подошли к игре в статусе фаворита и вполне его оправдали – яркая победа со счетом 4:0.

Украинский форвард «волков» Артем Довбик матч пропустил из-за травмы.

С 64 набранными очками «Рома» занимает пятое место таблицы. «Фиорентина» с 37 пунктами – 15-я.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Рома – Фиорентина – 4:0

Голы: Манчини, 13, Уэсли, 17, Эрмосо, 34, Писилли, 58

ГОЛ! Манчини, 13-я минута, 1:0

ГОЛ! Уэсли, 27-я минута, 2:0

ГОЛ! Эрмосо, 34-я минута, 3:0

ГОЛ! Писилли, 58-я минута, 4:0

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Рома), асcист Дониелл Мален.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома), асcист Куадио Коне.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Франса (Рома), асcист Марио Эрмосо.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Никколо Пизилли.
Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Марио Эрмосо Джанлука Манчини Рома - Фиорентина Уэсли Франса
