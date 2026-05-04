Рома – Фиорентина – 4:0. Суперигра команды Гасперини. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А
«Рома» в матче 35-го тура чемпионата Италии разбила «Фиорентину».
Встретились команды 4 мая на стадионе «Стадио Олимпико».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля подошли к игре в статусе фаворита и вполне его оправдали – яркая победа со счетом 4:0.
Украинский форвард «волков» Артем Довбик матч пропустил из-за травмы.
С 64 набранными очками «Рома» занимает пятое место таблицы. «Фиорентина» с 37 пунктами – 15-я.
Чемпионат Италии. 35-й тур
Рома – Фиорентина – 4:0
Голы: Манчини, 13, Уэсли, 17, Эрмосо, 34, Писилли, 58
ГОЛ! Манчини, 13-я минута, 1:0
ГОЛ! Уэсли, 27-я минута, 2:0
ГОЛ! Эрмосо, 34-я минута, 3:0
ГОЛ! Писилли, 58-я минута, 4:0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир во втором по счету дивизионе
Михаил решил не делать никаких заявлений