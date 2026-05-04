В понедельник, 4 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной».

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик пропустит матч из-за травмы, полученной в январе в противостоянии с «Лечче».

«Рома» с 61 баллом занимает шестое место таблицы. «Фиорентина» с 37 пунктами – 16-я.

