  4. Наполи присматривается к младшему Кварацхелии. Он талантливее Хвичи
04 мая 2026, 23:07 |
Торнике Кварацхелия может оказаться в Неаполе

Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В последние недели спортивному директору «Наполи» Джованни Манне была предложена идея приобретения Торнике Кварацхелии, брата Хвичи, который зажигает в «ПСЖ».

Речь идёт о игроке 2010 года рождения, выступающем за вторую команду тбилисского «Динамо» в Грузии. Как и его старший брат, Торнике играет на позиции левого вингера и носит футболку с номером семь. Их технические характеристики очень похожи. Кварацхелия-младший любит дриблинг и сочетает физическую силу со взрывной мощью и скоростью, что делает его одним из самых перспективных игроков в Европе. Торнике одинаково хорошо бьёт как правой, так и левой ногой.

Торнике Кварацхелия уже играл за сборные Грузии до 16 и до 17 лет. «Наполи» вместе с Манной уже некоторое время внимательно следит за ним. То же самое можно сказать и о некоторых других топ-клубах Европы.

Ранее отец футболистов заявлял, что Торнике талантливее старшего брата. Хвича играл в «Наполи» с 2022 по 2025 год и дважды становился чемпионом Италии.

Наполи Хвича Кварацхелия ПСЖ Динамо Тбилиси Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Calcionapoli24
