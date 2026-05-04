ГРИЗМАНН: «Представляете, как поднимаете кубок. До этого осталось две игры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал комментарий за сутки до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Я с нетерпением жду этого матча. Это будет отличная игра, отличный опыт, и я надеюсь, что мы сможем показать правильный настрой и справиться с давлением. Мы в одном шаге от выхода в очередной финал. Команда это знает, и видно, что перед этим матчем мы полны уверенности.

Матчи Лиги чемпионов всегда разные, захватывающие. Мне всегда помогало то, что я смотрел их с детства. Я не из тех, кто много говорит, я просто хочу, чтобы люди видели во мне энтузиазм и радость. Для меня важнее всего помогать своим товарищам по команде. Коке руководит словами, я – действиями.

Каждый раз, начиная кампанию в Лиге чемпионов, вы, конечно же, представляете себе, как поднимаете кубок, каждая команда и каждый игрок мечтают об этом. До этого осталось две игры, и здесь нам нужно будет действовать тактически и оборонительно, а также продолжать показывать тот же уровень игры, что и во втором тайме дома».

На прошлой неделе «Атлетико» и «Арсенал» сыграли 1:1, поэтому во вторник будет определен победитель. Начало матча в 22:00.

