Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГРИЗМАНН: «Во втором матче будет отличный поединок»
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 07:31 | Обновлено 30 апреля 2026, 07:32
158
0

ГРИЗМАНН: «Во втором матче будет отличный поединок»

Антуан Гризманн дал комментарий после полуфинала Лиги чемпионов

30 апреля 2026, 07:31 | Обновлено 30 апреля 2026, 07:32
158
0
ГРИЗМАНН: «Во втором матче будет отличный поединок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

После 5:4 в первом полуфинале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» от противостояния «Атлетико» – «Арсенал» никто не ждал голевой феерии. Так и получилось – команды забили по голу с пенальти (1:1), но лучший игрок поединка Антуан Гризманн уверен, что в Лондоне игра «будет отличной».

«Во втором тайме мы играли лучше. Мы также играли с большей интенсивностью. Это правильный подход, и именно так мы будем действовать во втором матче – это будет отличный поединок», – заявил Гризманн.

«Мы хотим выйти в финал. Я много готовился к этому матчу и к матчу в Лондоне, и надеюсь, мы сможем дойти до финала», – добавил француз.

Ответный матч «Арсенал» – «Атлетико» запланирован на вторник.

По теме:
Антуан Гризманн Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал
Руслан Полищук Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем