ГРИЗМАНН: «Во втором матче будет отличный поединок»
Антуан Гризманн дал комментарий после полуфинала Лиги чемпионов
После 5:4 в первом полуфинале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» от противостояния «Атлетико» – «Арсенал» никто не ждал голевой феерии. Так и получилось – команды забили по голу с пенальти (1:1), но лучший игрок поединка Антуан Гризманн уверен, что в Лондоне игра «будет отличной».
«Во втором тайме мы играли лучше. Мы также играли с большей интенсивностью. Это правильный подход, и именно так мы будем действовать во втором матче – это будет отличный поединок», – заявил Гризманн.
«Мы хотим выйти в финал. Я много готовился к этому матчу и к матчу в Лондоне, и надеюсь, мы сможем дойти до финала», – добавил француз.
Ответный матч «Арсенал» – «Атлетико» запланирован на вторник.
