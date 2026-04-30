ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока матча Атлетико – Арсенал:

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1).

В этой встрече 35-летний футболист не оформил ни одного результативного действия, но один раз попал в каркас ворот.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Антуан Гризманн провел 14 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

