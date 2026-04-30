Лига чемпионов30 апреля 2026, 01:51 |
85
0
ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока матча Атлетико – Арсенал
Награду получил Антуан Гризманн
30 апреля 2026, 01:51 |
85
0
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1).
В этой встрече 35-летний футболист не оформил ни одного результативного действия, но один раз попал в каркас ворот.
В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Антуан Гризманн провел 14 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
ФОТО. УЕФА определил лучшего игрока матча Атлетико – Арсенал:
Semi-final POTMs 🥇#UCLPOTM | @PlayStationEU pic.twitter.com/7JQrWCa86y— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
