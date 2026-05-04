Клопп выбрал место работы, и это не Реал

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует принимать предложение мадридского «Реала» заменить на мостике Альваро Арбелоа.

В планах немецкого специалиста только должность в сборной Германии. 58-летний специалист никуда не спешит и очень уважает работу нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Помимо работы с мерсисайдцами Клопп также возглавлял «Майнц» и «Боруссию» Дортмунд, где взял пять трофеев. С «Ливерпулем» тренер завоевал восемь титулов, включая победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге Англии.