Чемпионат мира04 мая 2026, 19:44 |
591
0
Клопп выбрал место работы, и это не Реал
Юрген Клопп созрел для работы с национальной сборной
04 мая 2026, 19:44 |
591
0
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует принимать предложение мадридского «Реала» заменить на мостике Альваро Арбелоа.
В планах немецкого специалиста только должность в сборной Германии. 58-летний специалист никуда не спешит и очень уважает работу нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.
Помимо работы с мерсисайдцами Клопп также возглавлял «Майнц» и «Боруссию» Дортмунд, где взял пять трофеев. С «Ливерпулем» тренер завоевал восемь титулов, включая победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге Англии.
Читайте также:Реал пытается уговорить Клоппа через его соседа-немца
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2026, 14:45 19
У Судакова – проблемы в «Бенфике»
Бокс | 04 мая 2026, 07:20 1
Рико проводит жесткие спарринги и весь в синяках
Хоккей | 04.05.2026, 07:00
Футбол | 04.05.2026, 16:57
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Комментарии 0
Популярные новости
03.05.2026, 08:36 7
02.05.2026, 16:57 1
02.05.2026, 19:31 140
03.05.2026, 11:12 22
04.05.2026, 07:35 11
03.05.2026, 21:20 5
03.05.2026, 09:27 8
03.05.2026, 06:32 1