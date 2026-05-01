Реал пытается уговорить Клоппа через его соседа-немца

В последние дни в качестве главных претендентов на должность следующего наставника «Реала» назывались два имени – бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который в настоящее время является глобальным руководителем футбольного направления Red Bull Group, и главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо. Однако на данном этапе «Реал», похоже, отдает предпочтение Клоппу, а также рассмотрит возможность возвращения Моуриньо в клуб только в том случае, если немец не согласится.

Сообщается, что «Реал» заручился помощью бывшего полузащитника и легенды клуба Тони Крооса, чтобы убедить Клоппа стать следующим тренером «бланкос». «Реал» работает над возвращением Крооса в клуб, предлагая ему должность в спортивной структуре. Похоже, этот вопрос уже решен, и официальное объявление может состояться после окончания сезона. Сейчас Кроос пытается убедить своего соотечественника Клоппа, живущего по соседству с ним на Мальорке, возглавить команду на «Сантьяго Бернабеу».

Если Кроос узнает о желании Клоппа присоединиться к «Реалу», клуб быстро назначит его следующим тренером. Бывший наставник «Ливерпуля», со своей стороны, доволен своей нынешней работой в «Реал Булл» и рассматривает возможность ухода только ради «Реала». Таким образом, существует высокая вероятность того, что Клопп возглавит «Реал» в конце сезона, даже несмотря на то, что рассматривались и другие кандидатуры, такие как Моуриньо, Маурисио Почеттино и Дидье Дешам.